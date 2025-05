«No van a poder golpear a nuestro Gobernador porque el pueblo de Formosa está con nosotros»

En el marco de la gira de prestaciones que el Gobierno de Formosa lleva adelante en diversas localidades del oeste provincial, el vicegobernador Eber Solís, visitó Laguna Yema, Los Chiriguanos y Pozo del Mortero, en la mañana de este miércoles 14 de mayo.

En principio, estuvo presente en la plaza central de Laguna Yema, donde se llevó a cabo el programa Soberanía Alimentaria Formoseña, la Feria PAIPPA y la Clínica Móvil de Mascotas.

Allí, Solís conversó con los vecinos y con los trabajadores que acercaron estos importantes servicios a toda la comunidad de Yema.

Luego, se trasladó hacia Los Chiriguanos, donde fue recibido por su intendente Antonio Caldera y cientos de pobladores que lo esperaron desde horas tempranas para compartir un abundante desayuno comunitario y charlar sobre la situación de su localidad.

Al finalizar, Solís llegó hasta la EPEP N°62 de Pozo del Mortero, donde se hizo entrega de 58 licencias de conducir en el marco del Programa Territorial Identidad Formoseña.

Estado presente

En Los Chiriguanos, el Vicegobernador tomó la palabra y celebró el hecho de “poder compartir el pan como Dios manda”, sobre todo, “para nosotros que abrazados la doctrina social de la Iglesia y el Peronismo”.

“Entendemos que el compartir significa poder encontrarnos, poder conocernos, poder ayudarnos y, sobre todas, las cosas la mirada y la acción en el que menos tienen”, sostuvo.

Y añadió: “Por eso nosotros hoy venimos acá con el compañero (Rubén) Casco (administrador del PAIPPA), en representación del Gobierno de la provincia y el compañero Gildo, que nos pidió que viniéramos a acompañarlo al Intendente, a los concejales y fundamentalmente al pueblo de Chirihuanos a compartir las visiones, lo que están haciendo”.

Asimismo, señaló su visita a Laguna Yema y celebró la presencia de los pequeños productores paipperos del departamento Pilagá y Pilcomayo acercando su producción a través de los diversos programas de soberanía alimentaria.

“Con esto quiero decir que la política del gobernador Insfrán es que cada formoseño y formoseña pueda desarrollarse en el lugar donde vive. Hoy ustedes, como chiriguanenses, tienen varios desafíos”, indicó.

Y detalló: “Uno de los desafíos, junto con el Gobierno de la provincia, es el tema del acceso al agua. El Gobernador anunció la construcción de la planta de agua potable, del acueducto, que se sigue haciendo, 100% con recursos propios de la provincia”.

En este punto, Solís se preguntó: “¿Qué pasaría si el Estado no viste?” porque “el Gobierno nacional sacó el dinero para los comedores en las escuelas y el Gobierno de la provincia se hizo cargo”.

“También se hizo cargo de los incentivos docentes que el Gobierno nacional recortó; y no sólo eso, sino que el Gobierno provincial dio un aumento del 110% el año pasado, bono a todos los trabajadores y este año volvió a dar el 45% de incremento”, precisó.

Y aseveró: “Eso significa que el Estado está presente. La construcción de la planta de agua potable, la construcción del acueducto, también se hace a través del Estado”.

En este punto, el Vicegobernador comparó la política del Presidente que cree que “si uno quiere agua potable, lo tiene que pagar”, con la del Gobernador que “siempre dice que todos los formoseños tienen el mismo derecho a educarse, a curarse, a tener acceso al agua”.

“Por eso es que vienen un mes antes de cada elección y hablan mal solamente de nosotros, y no le traen una sola propuesta. Hoy esos que vienen a hablar mal de nosotros, que son los libertarios, o que ahora pusieron otro partido, pero son todos los libertarios, tienen un Gobierno nacional para pedirle algo para gestionar”, esbozó.

Y lamentó que, en estos dos años de gestión nacional, ningún dirigente de la oposición afín a Javier Milei haya llegado a alguna localidad con acciones concretas ya que “lo único que se pasan haciendo es hablar mal de los formoseños en los estudios de televisión”.

“Por eso todas estas cuestiones que hace la oposición a nivel nacional, intentando golpear a nuestro compañero Gildo, mintiendo, difamando, rebuscándose en el Poder Judicial, refugiándose en los medios de comunicación, no van a poder, no han podido y no van a poder. Pero por la simple razón de que Dios está con nosotros, pero fundamentalmente también el pueblo de Formosa está con nosotros”, sentenció.