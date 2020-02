Compartir

Linkedin Print

Es impresionante la cantidad de hechos delictivos que suceden a diario en Formosa, y lo que más me sorprende es que hay muchísimos policías, por todos lados andan los uniformados, pero a la hora de la verdad no ven nada. Me pregunto cuál es su función, porque estar alerta y cuidar a los formoseños evidentemente no es.