Noche de acción: Castaño pelea con Charlo en uno de los combates del año

Cada vez falta menos para la gran pelea entre Brian Castaño (17-0-2, 12 KO) y Jermell Charlo (34-1-1, 18 KO). El combate se disputará en el Dignity Health Sports Park de Carlson, California, y pondrá en juego todos los títulos mundiales de la categoría superwelter. Además, será la revancha del combate disputado el pasado 14 de julio en San Antonio, el cual terminó en un polémico empate.

La pelea entre el boxeador de 32 años nacido en Isidro Casanova y su rival, de 31 y natural de Luisiana, Estados Unidos, se podrá ver este sábado por TyC Sports (Boxeo de Primera) y ESPN 2 (ESPN Knockout).

En el primer caso, la transmisión comenzará a las 23 y en el segundo la acción largará una hora antes. Según la organización le dijo a Olé, el plato fuerte vendrá recién a eso de a la medianoche argentina si todas las peleas previas cumplen con sus rounds pactados y llegan a las tarjetas. En el caso contrario, estaría arrancando antes.

La contienda supone un desafío de inmensa magnitud, ya que el ganador obtendrá todos los títulos mundiales de esa división por primera vez en la historia, por lo que se transformará en el monarca indiscutido de la división.

Actualmente, Castaño es poseedor del cinturón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) mientras que su rival es rey unificado y pondrá en juego los cetros de la Federación Internacional (FIB), Consejo Mundial (CMB) y la Asociación Mundial (AMB). El que gane se proclamará «campeón indiscutido».

Previamente, ambos ya se vieron las caras el 14 de julio del año pasado en San Antonio, Estados Unidos. En esa oportunidad, el bonaerense se mostró superior a su rival pero no lo pudo derribar durante la pelea, por lo que se recurrió a decidir al ganador mediante las tarjetas.

Sorpresivamente, aquel día los jueces no se pusieron de acuerdo y cada uno entregó un resultado distinto al cabo de los 12 rounds: Tim Cheatham vio empate en 114, Steve Weisfeld dio por ganador a Castaño por 114-113 y Nelson Vázquez interpretó que el estadounidense había ganado por 117-111. Así, cada púgil mantuvo sus cinturones y no hubo un campeón indiscutido.

«Sentí que gané la pelea. Quiero pedir revancha inmediatamente», fue lo que dijo el Boxi tras el polémico resultado.

