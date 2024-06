Noche de Copa América: Argentina y Canadá abren una nueva cita continental

La Selección Argentina tuvo este martes su tercer entrenamiento en Atlanta, ciudad en la que debutará en la Copa América contra Canadá el jueves 20 de junio. Y hay indicios fuertes del equipo que arrancará en el primer duelo en Estados Unidos.

Después de que el plantel de 26 jugadores confirmado el sábado por Lionel Scaloni viajara desde Washington hacia la sede del primer partido en el que iniciará el camino de la defensa del título conseguido en Brasil 2021, la Albiceleste continuó con la preparación con una práctica de 90 minutos -los primeros, abiertos a la prensa- en el campo de juego de la Universidad del Estado de Kennesaw.

Según detalló la AFA en su sitio oficial, «se llevaron a cabo cinco postas de labores de movilidad con pelota y un fútbol reducido de 10 contra 10 con el añadido de tres comodines y seis arcos chicos». Finalmente, hubo fútbol 11 vs. 11 en terreno de 70 metros y trabajos de pelota parada, mientras que los arqueros realizaron ejercicios específicos con Martín Tocalli y Daniel Canuhé.

Y el entrenamiento tuvo una visita especial, la de un campeón del mundo, ya que Thiago Almada, quien es un número puesto para los Juegos Olímpicos (y no estará en la Copa América), pasó a saludar a sus compañeros.

La Albiceleste se volvió a entrenar en el mismo predio este martes, en turno vespertino, continuando con la preparación para el debut ante Canadá, el próximo jueves a las 21 horas (de Argentina). Y Diego Monroig, enviado de ESPN, comentó que Leandro Paredes sería titular, en lugar de Enzo Fernández, quien llega inactivo tras una operación, y Ángel Di María.

El entrenador Lionel Scaloni mantiene algunas dudas de cara al estreno. Si se confirma que juega Paredes, lo hará en la zona media junto con Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul. En tanto, Di María le ganaría la pulseada a Nicolás González y estaría en el ataque, en compañía de Lionel Messi y Lautaro Martínez, quien sería titular, para ir Julián Álvarez al banco de suplentes.

El equipo de Argentina sería el siguiente: Dibu Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Ángel Di María, Lautaro Martínez y Lionel Messi.

Ángel Di María disputará con la Selección Argentina su última competencia en la Copa América 2024 en Estados Unidos, donde dará punto final a un ciclo de 16 años plagado de idas y vueltas y que puede ser definido como ‘el camino del héroe’.

Existe una teoría publicada por el antropólogo y mitólogo estadounidense Bruce Campbell que afirma que las historias de personajes épicos a lo largo de la historia siguen un patrón muy similar entre sí y en el caso de Di María puede extrapolarse con gran precisión.

En su publicación de 1949, ‘El héroe de las mil caras’, Campbell desarrolla la estructura del ‘monomito’ o ‘el viaje del héroe’ que cuenta con distintas etapas que vive un personaje en un relato épico.

En este texto buscaremos aplicar esta teoría en la increíble historia del ‘Fideo’ con la Albiceleste.

Como en cada relato de un héroe existe una historia de origen y en el caso de Ángel Di María fue con la Selección Argentina Sub-20 en el año 2007.

Ya había demostrado sus condiciones en Rosario Central. Debutó en Primera División un par de años antes, en 2005 de la mano de Ángel Tulio Zof a los 17 años.

En el torneo juvenil fue una pieza importante del conjunto dirigido por Hugo Tocalli, que fue campeón de la categoría con Sergio Agüero como principal figura, pero con aporte clave de Di María, 3 goles y 2 asistencias. Su gol mas importante se dio en una inolvidable ‘batalla’ ante Chile en las semifinales.

La llamada a la aventura

Este primer contacto del héroe con la acción lo lleva a seguir avanzando hacia ella. La buena actuación de Di María lo llevó a ser comprado por el Benfica de Portugal. Así, dio el salto al fútbol de élite y a una nueva aventura con la camiseta argentina en los Juegos Olímpicos de Beijing en 2008.Allí nuevamente este futbolista ‘flaquito’ mostró que no era ordinario. Un gol clave en cuartos ante Países Bajos y el gol ‘dorado’ en la final ante Nigeria lo erigió como una de las figuras del equipo que consiguió el Oro olímpico.

El héroe algunas veces, por inseguridad o miedo, suele rechazar el llamado de la aventura o debe ser protegido por una ‘figura o amuleto’.

Para Ángel esa figura fue Diego Armando Maradona, un personaje heroico o mitológico en sí mismo como ningún otro. Tras su debut en la selección mayor con Alfio Basile, es Diego quién toma las riendas de la Albiceleste y adopta a Di María como uno de sus jugadores ‘fetiche’, lo que empezó a generar críticas de periodistas e hinchas, que preferían otros futbolistas en ese lugar. En el año 2010, Diego conocido por sus icónicas frases, dejó un inolvidable ‘A Di María me lo resistían’, luego popularizado con el ‘A Di María no lo querían’.

Encuentro con el mentor

Otro punto en común de cada historia o camino de un héroe es la presencia de una guía o un mentor, que impacta en la personalidad de nuestro protagonista.

En la vida de ‘Fideo’ ya nombramos a diferentes entrenadores que lo formaron y protegieron, pero para él sus mentores son sus padres. En distintas ocasiones, Ángel remarcó como lo inspiró la lucha de su padre Miguel para perseverar en su trabajo y alimentar a su familia y como su madre Diana le enseñó a «nunca hay que bajar los brazos”.

Argentina, camino de pruebas

Una buena historia épica debe contar con frustraciones y golpes sufridos a lo largo del camino de nuestro héroe.

La carrera de Ángel Di María toma dos caminos separados en esta etapa. Al enorme éxito y prestigio que sumó en sus clubes, con un paso premium por el Real Madrid, se contraponía su realidad en la Selección Argentina. Luego de un discreto Mundial de Sudáfrica 2010, donde fue titular, pero sin conseguir buenos rendimientos y una frustrante Copa América en 2011, mezcló suplencias y titularidades, llegó un momento clave para la historia de nuestro héroe.

Brasil 2014 fue una bisagra para muchos miembros de esa Selección. Di María llegaba de ser figura del Madrid campeón de la Champions y uno de los líderes del equipo de Alejandro Sabella que llegaría a la final. Durante el camino por este Mundial, Fideo fue figura. Anotó el gol que valió el pase a cuartos en el suplementario ante Suiza. Pero en los cuartos de final sufrió una lesión ante Bélgica que lo dejaría sin Mundial, a pesar de sus enormes esfuerzos por estar en la final ante Alemania, aún en contra de los deseos de su club.

Luego llegaron las finales de Copa América en Chile 2015 y la Centenario en 2016, donde Di María y Argentina se chocaron contra un viejo conocido como Chile, que los frustró en ambas ocasiones.

Aquí cayeron las mayores críticas para este grupo, Ángel fue de los más golpeados. Salió a flote la enorme fortaleza mental y de espíritu de Di María para seguir intentándolo siempre, a pesar de las adversidades.

Hay una frase que indica que «la noche es más oscura, justo antes del amanecer». Marca el punto más bajo de nuestro héroe en su camino, que lo prepara para el desafío mayor.

Sin dudas el punto más bajo de esta generación de la Selección Argentina ocurrió en el Mundial de Rusia 2018, con conflictos internos y salida de líderes, además del fracaso deportivo.

Incluso llegó a quedar relegado de las convocatorias luego de la Copa América 2019. Esto no mermó su amor por la Selección y sus ganas de no rendirse. «Si no estoy convocado, seguiré peleando para estar», dijo en varias oportunidades.

Todo lo acumulado en el camino del héroe es utilizado en una gran batalla, donde nuestro protagonista utiliza sus habilidades para superar un gran obstáculo y alcanzar un ‘nuevo estado’.

Esta gran prueba en el camino de Di María fue la Copa América 2021. El escenario fue el mítico Estadio Maracaná y el ‘enemigo’ al frente era Brasil.

Nuestro héroe sacó su mejor arma y de ‘emboquillada’, su definición predilecta, anotó el gol que valió el tan ansiado título para una generación que dejó muchos soldados en el camino pero que coronó merecidamente a futbolistas como su gran aliado Lionel Messi.

La recompensa recibida más allá del trofeo fue la redención. Ángel nunca bajó los brazos como le decía su mamá cuando era chico y se metió a fuerza en los corazones de los críticos que ‘no lo querían’, como alguna vez dijo Maradona.

El héroe está del otro lado del umbral y debe retornar con su recompensa. Así inicia la etapa final de su camino. Esto representa el año 2022 para la Selección Argentina y Di María. La liberación de la maldición rota con el título obtenido llevó a Fideo y el equipo a su punto máximo.