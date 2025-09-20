Noche de terror en Barrio Lote 111 de Formosa: Militantes intentaron quemar viva a una familia por pensar distinto

La madrugada del sábado se convirtió en una verdadera pesadilla para una familia del barrio Lote 111 de la ciudad de Formosa, cuando un grupo de mujeres identificadas como militantes de la agrupación 17 de Octubre, vinculadas a Blanca Denis y Jorge Ibáñez, amenazaron de muerte y prendieron fuego su vivienda con ellos adentro mientras dormían.

Según el relato de la víctima, las agresiones vienen sucediéndose desde hace días, luego de que participarandel Operativo Libertad de organismos nacionales junto al candidato de la Libertad Avanza, Atilio Basualdo. La situación se agravó luego de que estas mujeres recibieran la notificación de una denuncia judicial presentada por el vecino por amenazas y hostigamiento.

“Llegaron a nuestra casa a eso de 3 de la madrugada y nos empezaron a amenazar a los gritos. Nos decían que si no salíamos de la casa nos iban a quemar a todos adentro”, relató Marcelo. La familia —compuesta por sus cuatro hijos, entre ellos un bebé y una niña con discapacidad— resistió dentro de la vivienda hasta que vieron cómo la parte delantera de la casa comenzaba a prenderse fuego.

El desesperado llamado a la política logró la rápida acción de los Bomberos, quienes evitaron que el incendio se expandiera. Aun así, el saldo fue el terror de una noche que pudo haber terminado en tragedia.

La familia denuncia que, pese a las reiteradas denunciasante la Justicia, hasta el momento no hubo respuestas ni medidas de protección, lo que mantiene a los agresores en libertad. “Queremos vivir en paz, lo único que pedimos es que la Justicia actúe. No podemos seguir expuestos a que nos maten por pensar distinto. Tememos por nuestra vida”, reclamaron.

El hecho vuelve a poner en el centro del debate el uso de la violencia política en Formosa, donde las amenazas y ataques parecen ser el mecanismo para disciplinar a quienes se animan a disentir. La impunidad, aseguran, es el combustible que alienta a que episodios de esta gravedad se repitan.