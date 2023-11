Noche d’Or: Inter Miami prepara un evento para festejar con Messi el octavo Balón de Oro

A pocos días de que Lionel Messi conquistó por octava vez el Balón de Oro, el Inter Miami CF ha comunicado que el próximo viernes 10 de noviembre se llevará a cabo en el DRV PNK Stadium un evento llamado “Noche d’Or” para homenajear al ídolo argentina. Primero, Messi mostrará el galardón a los aficionados y luego el equipo dirigido por el Tata Martino disputará un partido amistoso contra el New York City Football Club como parte de la celebración.

Después de que David Beckham, propietario del club, le entregó el prestigioso galardón a Leo Messi en la gala organizada por la revista France Football en el Théâtre du Châtelet de París, la franquicia de la Florida comenzó a organizar este partido de exhibición que será transmitido a más de 100 países a través de la aplicación de Apple TV con el MLS Season Pass. La celebración iniciará a las 6 pm hora local (19:00 hora argentina), seguido por el partido a las 8 pm hora local (21:00 hora argentina).

Este evento, que tendrá una preventa inicial para los abonados de Las Garzas y luego se abrirá al público en general, busca presentar el trofeo del Balón de Oro a los aficionados en el DRV PNK Stadium, seguido por discursos del propio Messi y del propietario gerente Jorge Mas, además el comisionado de la MLS Don Garber.

“Tras el final del partido, el Club tendrá una fiesta de BRESH en el XBTO NW Club para celebrar la ocasión histórica (…) ¡La presentación además contará con fuegos artificiales, una alfombra dorada y más!”, agregó el Inter Miami en su comunicado de prensa.

Lionel Messi ha generado una auténtica revolución en Estados Unidos. El actual capitán del Inter Miami fue elegido como el mejor futbolista en el planeta por octava vez, tras previamente haber ganado el reconocimiento en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 y 2021. Para la Major League Soccer (MLS) se trata de un suceso histórico que un jugador de su liga sea distinguido con este prestigioso premio.

Es sabido que el Balón de Oro 2023 obtenido por Messi responde a que se consagró campeón con Argentina en la Copa Mundial de la FIFA en Qatar, donde rompió el récord de más partidos disputados en Copas del Mundo (26) y se convirtió en el primer jugador en anotar en la fase de grupos, octavos de final, cuartos de final, semifinales y la final en la historia de la competición. También al título de la Ligue 1 ganada con el PSG, con un aporte de 16 goles y 16 asistencias.

No obstante, su desembarco en el Inter Miami en julio tuvo un impacto de inmediato, ya que el equipo ganó el primer trofeo de su historia al ser campeón de la Leagues Cup 2023 y subcampeón en la Lamar Hunt U.S. Open Cup 2023. En total, Lionel Messi disputó 14 encuentros en todas las competiciones, registrando 11 goles y ocho asistencias en su primera mitad de temporada en el fútbol estadounidense.

Este jueves, tras regresar a los entrenamientos, Messi visitó a los chicos de la Academia del Inter Miami para mostrarles su flamante trofeo. Fue otro gesto de humildad del crack rosarino de 36 años que exhibe a cada paso su grandeza y empieza a expandir su legado a una entidad deportiva que fue fundada hace muy poco años.

El Inter Miami se entrena sin competencia en el horizonte tras quedar afuera de los playoffs de la MLS. Además, al equipo dirigido por el Tata Martino se le suspendió la gira que iba a desarrollar en China. Este amistoso le servirá a Lionel Messi para tener algo de ritmo de cara a sus próximos compromisos de este año, ya que con la selección argentina disputará dos clásicos sudamericanos que pueden poner en riesgo su invicto de este año. El jueves 16 de noviembre, el campeón mundial recibirá a Uruguay en La Bombonera por la Fecha 5 de las Eliminatorias. Y cuatro días más tarde, el martes 21, tendrá el otro duelo fuerte que será frente a Brasil, en el estadio Maracaná.