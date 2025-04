Noel y Liam Gallagher volvieron a compartir un escenario tras 16 años

Después de 16 años de separación, Noel y Liam Gallagher volvieron a compartir escenario en un evento secreto en Londres, encuentro sorpresa que desató la euforia de los fans y la curiosidad de los vecinos alarmados por el volumen de la música. Esa fue una antesala inesperada a la gira de reunión Oasis, uno de los tours más importantes del año.

Según reveló The Sun, los hermanos Gallagher ofrecieron una actuación privada en el Mildmay Working Men’s Club, en Stoke Newington, al norte de Londres.

La sesión, organizada y celebrada en absoluto secreto, sería parte de la filmación de un video promocional para su próxima gira de reunión y una campaña publicitaria de Adidas.

El edificio fue bloqueado durante la grabación y el personal, obligado a firmar acuerdos de confidencialidad para evitar filtraciones. Aun así, la presencia de los músicos no pasó desapercibida para los vecinos, quienes se quejaron del fuerte ruido proveniente del club.

“Antes de que Noel y Liam hubieran llegado, un residente salió y dijo que necesitaban bajar la intensidad del bajo. Pero es Oasis: claro que van a subirlo”, relató una fuente a The Sun.

Liam Gallagher, de 52 años, llegó primero y acompañado de un guardaespaldas, mientras que Noel, de 57, arribó media hora después, vistiendo una llamativa chaqueta Adidas azul. El dúo permaneció algo más de una hora dentro del recinto antes de retirarse por separado poco antes de las 2:00 p.m.

El propósito de la grabación estaría relacionado a Adidas, una marca históricamente vinculada al estilo de Oasis que además estaría auspiciando la gira. Testigos vieron prendas de esa compañía siendo llevadas al interior del club donde se grabó la breve actuación.

La esperada gira de Oasis

El regreso oficial de Oasis abrirá con 19 conciertos en Reino Unido e Irlanda, cuyos boletos se agotaron en cuestión de minutos. Posteriormente, la banda viajará a Estados Unidos, Australia y Sudamérica. En esta última región, ya están confirmadas varias fechas: 15 y 16 de noviembre en el Estadio River Plate de Buenos Aires, 19 de noviembre en el Estadio Nacional de Santiago de Chile y 22 y 23 de noviembre en el Estadio Morumbis de Brasil.

También tocarán en México los días 12 y 13 de septiembre en el Estadio GNP Seguros.

El primer concierto del tour bautizado como Live ’25 tendrá lugar en Cardiff el próximo 4 de julio.

Sobre los músicos que acompañarán a los Gallagher en el escenario, The Sun confirmó que regresan los históricos Andy Bell, Gem Archer y Paul “Bonehead” Arthurs, junto al nuevo baterista Joey Waronker. Richard Ashcroft y Cast serán los actos de apertura en varias fechas.

Respecto a los ensayos, una fuente cercana a la banda señaló que las sesiones empezarán a mediados de mayo: “Esos ensayos no siempre incluirán a Noel y Liam. Es solo una cuestión de asegurarse de que todos estén al día y que tengan dominadas las canciones de la lista de temas”, explicó la fuente.

¿Nueva música

en el horizonte?

Mientras los fanáticos esperan ansiosamente revivir los himnos de los 90, hay rumores que apuntan a la posibilidad de nuevo material. Kelly Jones, líder de Stereophonics y amigo cercano de los Gallagher, reveló a NME esta semana que Noel ha estado escribiendo nueva música.

“Le pregunté qué había estado haciendo, y me dijo que había estado trabajando en el estudio. Supongo que está escribiendo para su propio material o, si van a sacar un par de canciones (en la banda), no lo sé”, comentó Jones.

Aunque aún no está claro si estas composiciones verán la luz como temas de Oasis o como parte de su proyecto paralelo, High Flying Birds, la mera posibilidad ha encendido las expectativas.

Kelly Jones también reflexionó sobre la importancia cultural del regreso de Oasis: “Bandas aparte, la magnitud de esos shows y la magnitud de la gente que quiere estar en esos shows es algo increíble para los músicos, y para ellos tener esa segunda oportunidad después de todo lo que ha pasado, es bastante asombroso realmente”, expresó a NME.