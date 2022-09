Noelia Marzol presentó su línea de lencería body positive

Compartir

Noelia Marzol está en la dulce espera de su segundo hijo con Ramiro Arias, y mientras cursa el sexto mes de gestación, emprende nuevos proyectos. La bailarina lanzó una línea de lencería inspirada en los looks de Sex, viví tu experiencia, el espectáculo de José María Muscari donde brilla como parte del elenco. Mientras realizaba la sesión fotográfica junto a varias modelos, se mostró entusiasmada por los diseños que eligió. En diálogo con Teleshow, contó que la idea surgió a pedido del público que los visita en las funciones.

“Estoy disfrutando el backstage, y básicamente empezamos a hacerlo porque había un montón de chicas que nos preguntaban de dónde era la lencería y era un recauchutaje de todos lados”, reconoció, sobre el vestuario de las artistas que forman parte de la obra. Y celebró: “Así que ahora hicimos la línea especial Sex junto a la productora Paola Luttini, para todas, para todos los talles, del más chico hasta el más grande, para que se sientan libres y súper desinhibidas, libres de seducir”.

En cuanto a la elección del estilo de cada prenda, explicó que hicieron modificaciones para que cada una tenga un detalle que le aporte originalidad. “A todas las mujeres les diría que se atrevan, que usen los que les gusta; hay una movida muy buena de aceptarnos tal cual somos, y especialmente yo vengo a mostrar que se puede posar con mis nuevas curvas”, aseguró, mientras acariciaba su panza.

“Todas nos podemos sentir súper sexys en el momento que queramos”, sentenció. Algo similar expresó en su cuenta de Instagram, donde compartió su alegría: “Hace mucho quería incursionar en esto, deseo que les guste mucho y lo disfruten. Hay talles para todas sin excepción”. Y también le dedicó un especial agradecimiento a su marido, a su hijo Donatello y a la bebé en camino: “Gracias por acompañarme y potenciarme en cada proyecto; gracias Dona por acompañar a mamá a todos lados porque extrañarte no me dejaría disfrutar nada, y gracias Alfonsina por posar, acompañarme y bancar a la cola inquieta que tenés de mamá”.

Tal como ella mencionó, en el detrás de escena estuvo acompañada de su pareja y de su primogénito, de un año. Sonriente, y emocionada por los cambios que implicará la llegada de la nueva integrante de la familia. Tiempo atrás había mostrado que estuvieron remodelando la casa donde viven con el futbolista, para que fuese más funcional y formaron una dupla todo terreno para enduir, pintar y renovar espacios. A través de sus historias, también se mostró a puro festejo por su presente laboral: “Estoy muy feliz de contarles que sacamos la línea de lencería #s3x junto a @paolaluttini. Hoy les estuve mostrando la sesión que hicimos con unas tremendas bombas”.

A fines de julio Marzol había charlado con este medio sobre la licencia que se tomó en Sex, viví tu experiencia, durante el primer período del embarazo cuando se enteró que su hija estaba en camino. “Después de Dona había quedado con 43 kilos. Parí y al mes volví a la obra, luego se me juntó La Academia, la temporada teatral en Villa Carlos Paz… Había quedado muy consumida”, contó en aquel entonces. Luego aclaró que está en permanente contacto con su obstetra, y que volvió al ruedo una vez que recuperó su peso y superó el malestar de las náuseas: “Estar arriba del escenario es algo mágico, te calma todo. Me hizo bien volver a trabajar”.

