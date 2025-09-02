Noemí Olmedo asumió la titularidad del PAMI en Las Lomitas con un enfoque en la transparencia y el servicio al afiliado

En una entrevista exclusiva con el programa radial “Exprés En Radio FM VLU 88.5”, la nueva titular del PAMI en Las Lomitas, la Licenciada Noemí Olmedo, compartió sus planes y objetivos para la delegación. Con una visión centrada en la transparencia, la reorganización y el servicio personalizado, Olmedo busca transformar la atención a los adultos mayores en la región.

Un comienzo con motivación y proyectos

Al ser consultada sobre su llegada al cargo, la Licenciada Olmedo expresó un gran entusiasmo. “La verdad que muy motivada con muchas cosas por hacer, con muchas cosas para revisar, reorganizar y bueno, para adelante, para adelante para ayudar a los afiliados”, afirmó.

Entre los primeros logros de su gestión, destacó la reapertura del centro de jubilados «Vivencias», un espacio muy esperado por la comunidad. “Eh, ya estamos poniendo en marcha nuestro nuevo centro de jubilados, “Vivencias” con mucha deferencia, gracias a Dios, nuestros abuelos aquí de Las Lomitas estaban muy muy pendientes de que esto se ve y bueno, nos acompañan”, comentó con satisfacción.

Olmedo también se enfocó en problemas recurrentes como la cobertura de medicamentos y la entrega de pañales, buscando asegurar que los afiliados reciban sus beneficios de manera oportuna y sin complicaciones. “Tratando de dar la cobertura, de ayudarlos a que tengan su cobertura al 100% en sus medicamentos, de que tengan sus pañales al día, de que lleguen en tiempo en forma, bueno, tratando de corregir los errores”, explicó.

Reorganización y atención personalizada

Al referirse al estado en que encontró la delegación, la titular del PAMI señaló que, si bien no se detiene en el pasado, identificó ciertas deficiencias. “Nos encontramos con un poco de esa organización eh y bueno, y algunos reclamos respecto a la entrega de de pañales, eh pero por falta de de organización como digo”, declaró.

Para solucionar esto, su equipo ha implementado un sistema de atención mucho más personalizado, buscando reducir la necesidad de que los adultos mayores se trasladen a la oficina. “Ahora hicimos la atención mucho más personalizada, tratamos de que la afiliado venga lo menos posible, de devolver la solución vía telefónica, eh cosa que no vaya y venga varias veces”, destacó Olmedo.

Este enfoque es particularmente relevante dada la vasta cobertura territorial de la delegación, que incluye localidades como Pozo del Tigre, Posta Cambio, y Una Gema. “Efectivamente, sí, sí, nosotros tenemos una amplia cobertura aquí en Las Lomitas porque abarcamos, bueno, no solamente Lomitas, sino a Pozo del Tigre, Posta Cambio, Laguna Yema y tratamos de tener eh satélites, digamos, así los llamo yo, eh donde la vía sea mucho más rápida que antes”, detalló. El uso de la tecnología, como el envío de formularios escaneados, es una herramienta clave para agilizar los procesos y brindar soluciones de manera más eficiente.

Un trabajo en conjunto y una gestión transparente

Respecto a la directiva nacional del PAMI y la necesidad de transparencia, la Licenciada Olmedo enfatizó que este principio es fundamental en su gestión. “Estamos haciendo un trabajo fuerte, es lo trato de que mi gestión sea lo más transparente posible, tratando de dar eh soluciones eh ah y tomando prioridades”, aseveró.

La principal consigna es clara: “La bajada de línea, por decirlo así, es que el afiliado tenga los beneficios que están a disposición. Esa es la bajada de línea, o sea, no hay por qué negar un beneficio cuando los beneficios están dentro del banco”.

Olmedo mencionó que están abordando casos que no fueron resueltos por gestiones anteriores, como el de un afiliado que reclamaba una silla de ruedas desde 2022. “Es lamentable, digamos, que que que un afiliado esté reclamando una silla de ruedas eh 22, por ejemplo”, lamentó, subrayando el compromiso de su equipo para revertir esta situación.

La colaboración con las autoridades locales, como el intendente de Las Lomitas, Atilio Bazualdo, también es crucial para la nueva titular. “El apoyo del intendente eh hoy candidato a diputado nacional es fundamental para nosotros porque es muchas veces es el que nos presta el oído para para continuar en logística”, explicó, destacando que el municipio colabora activamente en la distribución de recursos, dado que la delegación se encuentra a 300 kilómetros de la capital. “Sin el apoyo eh no se puede trabajar mancomunadamente si las instituciones no se ponen de pie y al servicio de la gente”.

La visión de una psicóloga al servicio de los afiliados

Con una formación en psicología y una maestría en psicología del niño y el adolescente, Olmedo tiene una visión particular para su rol. Para ella, el aspecto más importante de su experiencia es la capacidad de ayudar y servir a la gente. “Desde lo profesional, yo me preparé para ayudar. Eh Entonces, esa es mi profesión. Me me es una una condición fácil de hacerla porque me gusta, me preparé para eso”, expresó.

La Licenciada Olmedo planea implementar diversos proyectos que van más allá de la atención tradicional, incluyendo visitas domiciliarias, entrenamiento cognitivo y envejecimiento saludable. “Tenemos muchos proyectos con los abuelos, entrenamiento cognitivo, eh envejecimiento saludable, eh tratar de abordar en grupos terapéuticos, eh grupo terapéutico de gimnasia”, detalló.

En sus palabras finales, Olmedo dejó en claro que su gestión se basa en un principio fundamental: “El Pami no es mío, eh, ¿no? Entonces, por ahí y desde lo profesional, yo me preparé para ayudar”. Con el respaldo de las autoridades provinciales y nacionales, la nueva titular del PAMI en Las Lomitas se muestra optimista y decidida a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores de su región.