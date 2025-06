Nonito Donaire se convirtió en el campeón gallo más longevo de todos los tiempos

El filipino, de 42 años y 210 días, derrotó por decisión técnica al chileno Andrés Campos en el Casino de Buenos Aires y se quedó con el título interino de la AMB. Dominó una pelea que terminó en forma deslucida por un choque de cabezas. Llevaba 668 días sin combatir y ya suma 11 coronas en cinco categorías diferentes.

Un pequeño fragmento de la historia del pugilismo se redactó este sábado sobre el ring montado en el Casino de Buenos Aires, donde el filipino Nonito Donaire conquistó, a los 42 años, el título interino gallo de la Asociación Mundial de Boxeo al derrotar por decisión técnica al chileno Andrés Campos en el combate estelar de la segunda noche del festival Nocaut a las Drogas, organizado por la AMB.

Catorce años transcurrieron desde que Donaire batió a Omar Narváez en Nueva York y retuvo las coronas de las 118 libras del Consejo Mundial de Boxeo y de la Organización Mundial de Boxeo. Este sábado, ambos volvieron a pisar el mismo cuadrilátero, aunque el Huracán chubutense lo hizo como entrenador de su hijo Junior, quien protagonizó una de las peleas preliminares de la velada (noqueó al pampeano Denis Martínez). Una señal de la persistencia del filipino.

Catorce años también separan a Donaire de Campos, quien afrontaba su segunda chance de conseguir un título ecuménico (había perdido ante el inglés Sunny Edwards en junio de 2023 por el mosca de la Federación Internacional de Boxeo). Por eso no resultó llamativo que el chileno se mostrara desde el inicio más veloz que su oponente, aunque siempre cauteloso por el riesgo latente de un contragolpe.

A la rapidez de su contrincante, Donaire le opuso técnica, colmillo y potencia (en cada cruce se notó la diferencia de poder en los puños), aunque su trabajo fue en dosis homeopáticas. Claro, ya no es el hombre que a principios de la década pasada fue considerado por la revista The Ring como el tercer mejor peleador libra por libra de ese tiempo, solo detrás de su compatriota Manny Pacquiao y del estadounidense Floyd Mayweather.

Sin deslumbrar y en un combate poco lucido y bastante friccionado, el asiático había construido una interesante ventaja en las tarjetas sobre el trasandino hasta que en el noveno asalto, el cuarto choque de cabezas entre ambos le produjo un corte en la ceja derecha y una importante inflamación en el párpado. «No puede ver», explicó el árbitro puertorriqueño Luis Pabón cuando decidió detener la contienda, luego de la revisión del médico de ring.

Entonces se produjo un conciliábulo que se extendió durante diez minutos. El equipo de Campos alegaba que el corte había sido producto de un golpe válido; el de Donaire, que la herida había sido causada por un cabezazo. Esa fue la postura que primó, aunque el impacto de cabezas fue considerado accidental. Por ese desenlace abrupto y desangelado en la gélida noche de Puerto Madero, los jueces debieron dar su sentencia anticipadamente..

Dos tarjetas, las de Ignacio Robles y José Torres, marcaron 87-84 y la restante, la de Guillermo Pérez Pineda, 88-83, todas a favor de Donaire. De esta manera, el Filipino Flash, quien en mayo de 2021 se había convertido en el campeón gallo más longevo de la historia al noquear al francés Nordine Oubaali con 38 años y 194 días, quebró su propia marca y repitió la hazaña con 42 años y 210 días.

«Gracias a la AMB y a Argentina por la oportunidad. Perdón por lo que pasó, quería mostrar a Argentina mi corazón, mi espíritu guerrero. Quería dar lo mejor y emocionar a la gente. Gracias por su apoyo, los amo», remarcó el vencedor tras la pelea, en una alocución en la que combinó el inglés con algunas palabras en castellano.