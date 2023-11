Ñoquis: ordenan detener al concejal massista Facundo Albini

El juez Federico Atencio ordenó la detención del concejal massista Facundo Albini, de su padre Claudio, exsubdirector de Personal de la Cámara de Diputados bonaerense, y de otras 16 personas, entre ellos supuestos empleados ñoquis que desde 2021 hasta ahora facilitaban sus tarjetas de débito para que el puntero del PJ Julio “Chocolate” Rigau cobrara sus sueldos de 850.000 pesos cada uno para el financiamiento de la política.

Ambos, si bien no fueron notificados oficialmente sobre su situación, están dispuestos a presentarse ante la justicia y a prestar declaración si es que acceden antes a toda la evidencia que fue usada para sostener sus pedidos de detención, dijeron allegados a los Albini a La Nacion. La situación provocó inquietud en la política bonaerense.

Los Albini pidieron la eximición de prisión que les fue denegada y la apelaron. No recurrirán al habeas corpus para lograr la libertad, ya que no es el camino, entiende su defensa. “Cuando los notifiquen o cuando los allanen se presentarán ante la justicia y están dispuestos a declarar si es que se les exhibe toda la prueba”, dijo una fuente cercana a los Albini.

El padre, Claudio, ya tiene preparada su defensa, al entender que como exsubdirector de la dirección de personal, de la Cámara d Diputados no tenía firma para autorizar las contrataciones. Están acusados de defraudar a la legislatura en la menos 800 millones de pesos, dijo el juez Atencio al fundamentar su detención, según dijeron las fuentes.

Albini padre y su hijo, que además es apoderado del Frente Renovador, de Sergio Massa, están acusados de asociación ilícita y la fiscal Betina Lacki pidió su detención al entender que pueden obstaculizar la actuación de la justicia. Lo mismos sucedió con los dueños de las tarjeta de débito a los que se comprobó que no trabajaban y que en realidad prestaban su nombre para tener obra social y aportes, y luego entregaban la plata a Rigau que recaudaba para los Albini.

Asimismo el juez atencio dispuso la detención de Graciela del Carmen Anivarro, Raul Boragina, Marisol Correa, Maria Cecilia D’ Ovidio, Lourdes Gabriela Degollada, María Cristina Degollada, Rosana Silvia Delgado Teodomiro Falcon Ramírez, Raúl Marcelo Falone, Diego Guillermo Koster, Daniel Alfredo Mederos, Sheila Belen Maroni, Sánchez Ricardo Mario, Sosa Ramon Alberto y Valdata Paula Alejandra. Estos últimos están acusados de fraude y los dos primeros de fraude y asociación ilícita.

Asimismo se dispuso ordenar la inhibición general de las cuentas bancarias vinculadas a las tarjetas de débito incautadas como así también de las cuentas bancarias de Claudio Albini, así como ordenar el secuestro de los teléfonos celulares utilizados por Claudio Albini y Facundo Albini.

Así surge de las comunicaciones del celular de Rigau. Sus chats revelan que había empleados que no sabían ni lo que cobraban ni el trabajo que desempeñaban, que el dinero debía ser rendido sin faltantes a Claudio Albini, y en un caso que reclamaban que le den de baja en la Cámara de Diputados porque el estar en blanco le impedía cobrar las asignaciones sociales.