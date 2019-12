Nora Cortiñas, en Right Now: «Me hubiera dado asco tenerlo a Mauricio Macri frente a frente»

Compartir

Nora Cortiñas habló del la legalización del aborto, de su militancia política y de Mauricio Macri en una entrevista con Julieta Camaño para Right Now, en C5N.

«Me hubiera dado asco tenerlo a Macri de frente. Lo hubiera visto y me hubiera tirado para atrás como horrorizada, como ver a un monstruo», sostuvo en un segmento de la charla, para luego comparar los años de neoliberalismo macrista con la crisis en Chile.

«Si no hubiéramos tenido las elecciones del 27 de octubre, hubiéramos llegado a ser Chile, con altas probabilidades porque este pueblo se hubiera cansado como se cansó el pueblo de Chile», comentó.

Sobre el nuevo gobierno de Alberto Fernández, Cortiñas se mostró esperanzada. «Quiero que el país esté como soñaban nuestros hijos e hijas, con justicia social y un Estado de bienestar que nos merecemos todos los argentinos. O todos los que vivimos acá porque la argentina cobija a muchas nacionalidades», aseguró.

Otro de los temas que abordó fue la legalización del aborto. «No es que yo sea partidaria del aborto, creo que el aborto es la salida de mujeres que tienen necesidad de hacerlo y que si son pobres se mueren. Entones una ley la preservaría y colocaría a los hospitales en el lugar que corresponde, para cuidar a las mujeres. Cuando una mujer se muere de un aborto deja a niños huérfanos. El estado tiene que preservar a esos niños y a la mujer», alertó.

«Al día a día lo vivo con compromiso, es todos los días mirar lo que está pasando y salir a las calles cuando hay injusticias. A veces apoyar situaciones delicadas, cuando hay gente que es echada de una fábrica, o cuando plantan una causa falsa, los jueces ven que las madres vamos a acompañar», agregó sobre su militancia.