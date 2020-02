«Nos acusaban de populistas e irresponsables y el FMI nos dio la razón», dijo Alberto Fernández

Compartir

El presidente Alberto Fernández se mostró ayer con el excandidato Roberto Lavagna, en coincidencia con la primera reunión técnica en Casa Rosada para avanzar en la creación del Consejo Económico y Social (CES).

El sorpresivo encuentro se produjo durante el acto de inauguración de una planta de medicamentos biológicos en el partido bonaerense de Escobar: incluso el mandatario lo mencionó en su discurso y destacó el rol que tuvo el economista durante la restructuración de la deuda con el FMI en el Gobierno de Néstor Kirchner.

«Nosotros, con Roberto advertíamos que era una Argentina de ilusión, que indefectiblemente iba a encontrar un momento de quebranto. Lo decíamos y nos acusaban de cosas terribles, de populistas, de irresponsables, de querer deprimir a la gente», sostuvo el jefe de Estado.

«Pero resulta que hoy nos despertamos todos con que el que nos dio la razón es el FMI… Lo que nosotros decíamos no era mentira, era verdad», añadió el Presidente.

Además, Fernández señaló que «Con Roberto ya lo hicimos en 2003 y lo vamos a volver a hacer ahora».

La reaparición pública de Lavagna se dio en coincidencia con la reunión técnica que encabezaron funcionarios, sindicalistas y empresarios en Casa Rosada para avanzar con la creación del Consejo Económico y Social: Alberto Fernández manifestó en varias ocasiones su deseo de que el ex ministro sea quien lo presida.

Durante la campaña de 2019, el entonces postulante del Frente de Todos subrayaba que no iba a dar a conocer su Gabinete en pleno proceso electoral, debido a que eso impedía que pudiera sumar dirigentes de otros espacios.

Su principal intención siempre fue incorporar a Lavagna al Gobierno: un avance en ese sentido fue la designación de su hijo, Marco Lavagna, como titular del INDEC.