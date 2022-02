Compartir

Linkedin Print

El presidente Alberto Fernández sostuvo ayer a la tarde desde el Museo del Bicentenario que «nos dejaron sin presupuesto, pero no nos dejaron sin decisión política», al presentar la segunda etapa del Programa Nacional de Infraestructura Universitaria con una inversión de $33.274 millones.

El anuncio contempla una inversión de 33.274 millones de pesos para la realización de 75 nuevas obras en universidades ubicadas en las 24 jurisdicciones del país.

«Nuestra decisión política es que las universidades sigan creciendo y que los jóvenes sigan accediendo a ellas», indicó el mandatario, que estuvo acompañado de los ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; de Educación, Jaime Perzyck y de rectores de diferentes casas de altos estudios nacionales.

En este sentido, Fernández aseguró que «no hay mejor inversión que la inversión en educación. Las sociedades más ricas son las que conocen, las que han invertido en educación y en ciencia» y agregó: «Estamos dando pasos para alcanzar un mejor mañana y estamos dejando atrás un pasado ingrato».

“Que nosotros sigamos desarrollando infraestructura en universidades es la mejor inversión que podemos hacer, porque estamos invirtiendo en el futuro y porque nada nos va a hacer más ricos que tener generaciones de argentinos que desarrollen el conocimiento, que puedan investigar y desarrollar la ciencia y la tecnología”, continuó.

“Cuando toca hacer frente de las deudas, siempre dijimos que no es a costa de ajuste sobre la salud pública, sobre la educación y menos sobre la ciencia y la tecnología. Estamos dando un paso en ese sentido. Nos dejaron sin presupuesto, lo que no nos dejaron es sin decisión política”, enfatizó.

El jefe de Estado también inauguró, por videoconferencia, el nuevo edificio anexo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA que posee 6.575 m2, se encuentra sobre la calle Bonifacio en el barrio porteño de Caballito y beneficiará a unos 8.500 estudiantes.

La obra cuenta con una planta baja, conformada por un patio descubierto, sectores de servicios, SUM comedor, mini auditorio y depósitos; nueve pisos compuestos por aulas, institutos de investigación con sus respectivos sectores de servicios y circulación, una biblioteca, una guardería, un SUM y una terraza descubierta.

Los proyectos del Programa, que benefician a 1,5 millones de estudiantes y docentes, son ejecutados con fondos de Obras Públicas en articulación con la Secretaría de Políticas Universitarias y recibe un financiamiento mixto con recursos del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y del Tesoro Nacional.

Compartir

Linkedin Print