«Nos faltó contundencia, es un partido que deberíamos haber ganado»

River Plate empató 0-0 en el Monumental, sin público, con Barcelona de Ecuador, por la segunda fecha del Grupo B de la CONMEBOL Libertadores 2025 y Marcelo Gallardo analizó el partido en conferencia de prensa.

El Muñeco inició mostrándose tranquilo a pesar del resultado: «Me iría preocupado si el equipo no hubiese tenido el control del juego ni hubiese generado situaciones. Intentamos siempre y casi no nos patearon al arco, con juego a la vista. Nos faltó la contundencia del gol»

«Hubo buenas situaciones de juego, y situaciones de gol con buen movimiento. Los que no hicieron mérito para ganar se llevan los mismos puntos que nosotros. Así es el fútbol», agregó el DT Millonario.

El Muñeco habló tras la igualdad 0-0 frente a Barcelona en el Monumental. Se fue con buenas sensaciones, pero enojado por no conseguir el triunfo.

Además, se refirió al bajo rendimiento que muestran algunos futbolistas: «Los jugadores que están bajos deberán levantar. Y la falta de contundencia se mejora tomando mejores decisiones, nada más. El vestuario se va con un sabor muy amargo. Es un partido que deberíamos haber ganado»

«No vengo a dar excusas. Sabemos que se espera más, pero hoy no vi un equipo del cual el hincha no se haya sentido identificado. Nos impusimos desde el juego y el control al rival, sin que nos pateen al arco», sentenció el entrenador.