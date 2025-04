«Nos hacemos muy fuertes en casa, sabemos lo que implica jugar en La Bombonera»

Fernando Gago, entrenador de Boca Juniors, analizó el triunfo por la mínima ante Barracas Central por el Torneo Apertura 2025, haciendo hincapié en la importancia de jugar en La Bombonera, donde el equipo acumula seis victorias en fila.

«Creo que nos hacemos muy fuertes jugando en casa, con nuestra gente. El equipo tiene una buena racha de victorias, pero tenemos que tratar de conseguirlo de visitante y mantenerlo de local. Sabemos lo que implica jugar en La Bombonera, el apoyo de la gente es fantástico, y tenemos que seguir aprovechando eso», señaló Pintita en conferencia de prensa.

Y analizó el éxito frente al Guapo: «El equipo venía en un margen de mejora muy alto hasta el anterior partido, se venía sintiendo cómodo, con el control del juego en distintas facetas y una racha de victorias seguidas. El otro día tuvimos un mal partido, hoy tuvimos un buen primer tiempo, y en el segundo nos faltó hacer lo del primero»:

Gago, además, dejó en claro que no iba a hablar del arbitraje de Fernando Echenique cuando le preguntaron por el primer gol anulado a Cavani, y justificó el planteamiento del equipo con doble nueve: «Había un posicionamiento de ellos de casi una línea de cinco, con tres centralizados, y creíamos que si teníamos más gente adentro, sacando al central de ellos, íbamos a tener situaciones de mano a mano con Edi (Cavani) y Milton (Giménez). Buscábamos esa situación, porque a veces es muy difícil encontrar espacios, y los dos fijan rivales y los posicionan más bajo. Hoy elegí a Exequiel (Zeballos) también para buscar mucho mano a mano a la espalda del lateral derecho de ellos».

«Lo que más me gustó es que sabíamos que en el primer tiempo necesitábamos tener mucho control de juego para poder encontrar el espacio, tanto con Exequiel y Lautaro (Blanco) en el lado izquierdo, para finalizar con Edi y Milton del otro lado, porque veíamos que ellos paraban su línea defensiva en el área, y así vino el gol. Queríamos generar situaciones de uno contra uno, o con un movimiento hacia adentro que nos diera el espacio para atacar. Nos faltó eso en el segundo tiempo, de tener control sobre el juego y el partido, con situaciones para jugar al ritmo que queríamos. Así y todo, teníamos el control del partido, pero no del juego», expresó el exvolante.

El DT ex Aldosivi, Racing y Chivas comentó también que les faltó «precisión y calma», y cuando le preguntaron por el Superclásico con River fue contundente: «Tenemos que pensar en el próximo partido, que es Belgrano. Ese es el más importante que tenemos ahora».

Además, se refirió al partido del chileno Carlos Palacios, que volvió luego de una sanción deportiva por faltar a un entrenamiento: «Hay muchos lugares en el primer tiempo en los que no podíamos encontrar el primer pase, y sí necesitábamos que viniera a jugar para después ocupar esa posición. Esos son movimientos que se intentan trabajar, y hay momentos en los que Carlos necesita la pelota, entonces va a llegar a situaciones más bajas cuando el equipo no lo puede encontrar rápidamente. Después, sabemos lo que puede dar en el pase final y en el uno contra uno. En el primer tiempo lo hicimos bastante bien y lo encontramos en situaciones de posibilidades de girar y atacar. Es un jugador que te da mucho en tres cuartos para adelante».

«Todo partido lleva a tratar de mejorar y encontrar el mejor rendimiento del equipo, independientemente de los partidos anteriores. Hoy tuvimos un buen partido durante 45 minutos, encontrando la zona en la que queríamos atacar. Tuvimos ocho o nueve recuperaciones muy rápidas a una pérdida para poder atacar devuelta, eso buscábamos hoy y creíamos que podía pasar. En el segundo tiempo, no tuvimos ese juego que necesitamos para tener su control, pero creo que todos los partidos sirven para mejorar y crecer futbolísticamente», concluyó Gago.