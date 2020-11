“Nos piden plata para pagar limpieza de escuelas”, denuncian gremios docentes

Compartir

Ayer por la mañana, Docentes Autoconvocados y Tribuna Docente se movilizaron y luego brindaron una conferencia en la avenida 25 de Mayo y Rivadavia para rechazar el regreso a clases presenciales, asegurando que no están dadas las condiciones de bioseguridad para recibir a los alumnos y docentes. “Nos piden plata para pagar la limpieza de escuelas”, denunciaron.

“Dicen que cuidan a los 640 mil formoseños pero abandonaron a los docentes”, afirmaron los trabajadores. Y reclamaron un incremento de los salarios porque “somos los que sostuvimos la virtualidad en las clases”.

En este marco, la secretaria general del Gremio de Docentes Autoconvocados de la provincia de Formosa, Nilda Patiño, expuso: “Nos hemos convocados para contarles que decidimos salir a la calle, a poner nuestra protesta y reclamo en el medio de una gran crisis económica, salarial y sanitaria. Nosotros sentimos que estamos absolutamente solos en las escuelas, el Estado nos dejó solo como a los enfermeros, médicos y a los docentes frente alumnos, padres por la vuelta a la presencialidad, como nos dejó también en la virtualidad”.

“Los docentes no hemos puesto el sistema educativo al hombro cuando en marzo se declaró la cuarentena y tuvimos que aprender a manejarnos con las clases virtuales y dando respuestas que tenía que poner el estado, pagando internet de nuestro bolsillo con un salario mínimo que no llega a los 30 mil pesos”, añadió.

Y continuó: “Hoy la Canasta familiar supera los 40 mil pesos, entonces desde este lugar es que venimos a reclamar el aumento salarial que nos merecemos; un docente que se inicia no llega a los 30 mil pesos, entonces desde ahí corresponde comenzar a hablar porque en la provincia nunca hubo paritarias docente, así que pedimos como pedimos la paritaria nacional porque esta protesta se inscribe en el marco de una jornada nacional, donde unas 15 provincias se está reclamando porque no importa el color político de quien gobierno, todos hacen exactamente lo mismo. Se corren y dejan al docente solo en esa situación”.

“En uno de los colegios de la ciudad le pidieron a los docentes dinero para comprar el termómetro digitales para medir la temperatura a los alumnos y profesores, es eminente que comenzó la presencialidad en todas las escuelas de la capital, entonces están citando a los docentesa para que limpien las aulas, los baños o que pongan plata para el personal de limpieza, eso no es cuidar a la totalidad de los formoseños, por eso decimos que lo importante es que se escuche nuestra vos”, reclamó.

“Por eso nos convocamos y le decimos a los docentes que no pueden asistir a la protesta que hagan su cartel, saquen la foto y suban a las redes sociales que también hoy es una forma de protestar y reclamar los derechos”, cerró Patiño.

Por su parte, desde Tribuna Docente dijeron “Nos manifestamos para denunciar el abandono total por parte del Gobierno que nos empuja a salir a las calle porque no nos garantizan las condiciones para la vuelta a clases, nosotros rechazamos en primer momento porque no nos han garantizado las medidas de protocolo para nuestra seguridad. Los docentes tienen que salir a comprar los elementos de higiene y en muchos casos se les exige hacer actividades para costear ese fondo para la compra de insumos”

“La crisis va avanzando, no tenemos paritarias en al provincia, y con un salario que no alcanza los 30 mil pesos es insostenible esta situación, por eso exigimos al Gobierno provincial que habiliten las paritarias y un canal de discusión para solucionar estos problemas que ronda a todos los docentes y trabajadores de la educación”, aseveró.

“La crisis aumenta y nosotros siempre sostenemos a la educación y en ese sentido el gobierno no nos brindó ni un equipo para garantizar la educación a virtual a distancia”, contó.

Y añadió: “Por eso nos convocamos para exigirle que tome medias adecuadas, y denunciamos también la contradicción de este gobierno, porque por un lado le dice a la población que hay que cuidarnos, que el riesgo es muy alto en la región y mandan a los docentes a las escuelas, entonces estamos en esta contradicción es mentira que cuidan a los 340 mil formoseños, porque a los docente lo han abandonado a sus suerte desde el inicio de la cuarentena y antes también porque sabemos que en la provincia no hay paritarias por eso estamos reclamando un aumento salarial urgente”,

Por último, el gremialista indicó que “a un mes de terminar las clases exigen a los docentes que vayan a cumplir su rol, que en estas condiciones es lamentable que nos arrastren a dar clases”.

