«Nosotros expresamos la militancia pura, el compromiso político y la preparación»

En el piso de Expres en Radio, el concejal capitalino Fabián Olivera, quien buscará su reelección en las elecciones de noviembre, sostuvo que su candidatura fue una decisión política de su equipo de trabajo donde “no hay posibilidades de improvisar sabiendo que se viene una batalla muy dura con Valores Ciudadanos y Frente para la Victoria, entonces se necesitaba un grupo fuerte para que dé pelea”.

“Las candidaturas no son decisiones personales, no es que me levanté un día y dije que quería ser concejal nuevamente. En una campaña corta no hay lugar para las improvisaciones”, indicó y agregó que aceptó ir por reelección porque tiene la intención de volver a pelear la intendencia en el 2023.

“Yo trabajo para un sector del partido y un equipo que no solo es radical donde formo parte y tenía la posibilidad de tener otro cargo más confortable, pero resigné el confort para seguir estando donde estoy, pero no porque yo quise, fue una decisión política de mucha gente que me pidió como es una campaña muy corta, no había posibilidad de improvisar sabiendo que se viene una batalla electoral muy dura y necesitaban un grupo fuerte para tratar de competir con ellos y yo les dije que sí, que si ese sector me acompañaba, que me gustaría volver a pelear la intendencia contra Fernández Patri el 2023 para mí hubiera sido un gusto y así acepté”, expresó.

“Yo no tengo problema en resignar ser diputado como ya lo hice en su momento de resignar ser diputado nacional, el cargo no me interesa, la idea que tengo y de mi equipo es llegar fuerte para el 2023, estuvo bueno porque uno también aprende de los errores, lo que me pasó a mí hace dos años no lo quiero cometer en la que viene, uno va aprendiendo con quien cruzarse, con quien hacer alianza y prepararse, creo que aprendimos, al comienzo puse dudas porque teníamos otras ideas”, se sinceró.

“Lo que expresamos nosotros es la militancia política pura, el compromiso político, la preparación, no he tenido la oportunidad de tener el cargo ejecutivo pero lo quiero,ya lo tuvo el Frente para la Victoria con Nando, lo está teniendo con Valores y queremos prepararnos nosotros para tener la oportunidad y resolver algunos problemas”, expresó.

Reconoció el edil que en estas elecciones “hay muchas improvisaciones de ambos lados, por eso cuando me hablaban para mí era un honor que me vengan a ofrecer un cargo”.

“La decisión política de una candidatura fue netamente profundizar este proyecto para 2023 porque en estas elecciones se juega mucho el 2023 y lo miramos de la vereda de enfrente. Yo tengo un cariño por mis adversarios, pero los tiempos políticos son distintos hoy”, aseveró.

“Yo trabajo para la posibilidad de gobernar la ciudad, para eso hay que prepararse, estar, resignar cosas, invertir tiempo es porque tengo aspiraciones, la gente sabe cuál es el concejal, el diputado que trabaja, que está, que improvisa y que miente, después más allá de las caras yo escuché de todo, la política es una sola y hay que saber cómo hacerla, después pueden hacer política, pero para mi hay que renovar la política, no la gente, para que venga otra persona con la misma maña no cambia, hay que cambiar la forma de hacer política y eso es estar con la gente, formarse, escuchar, el gildismo está sufriendo la peor crisis política por alejarse de la gente, ese es el reflejo de la mala política”, aseveró.

“No me digan que hay que poner caras nuevas, en realidad hay que hacer política de otra forma, dejar de mentirle a la gente, recorrer los barrios y preguntar qué pasa, hablen con los desocupados, con la gente del barrio, hay que hablar con todos y eso lleva tiempo, depende de las ganas de aprender, eso no se puede hacer en un mes, es imposible. No se puede ver la realidad de cada barrio en un mes, es imposible, mienten, para recorrer la realidad de un barrio hay que ir todo el año o varias veces, llueva o haga calor”, aconsejó.

“Hoy somos una lista que trae alegría a la gente, trae esperanza, estamos muy contentos de que la gente nos reciba más allá de los enojos que entiendo, acá hay un equipo que no improvisa, que sabe de lo que habla, que vamos a seguir acompañando a la gente, que queremos protagonizar, que se nos dé en algún momento la oportunidad para estar al frente de la ciudad, acá hay experiencia, ganas, compromiso, lo hemos aprendido en todo este tiempo”, manifestó el edil.

“Le pido a la gente que confíe en nuestra experiencia, somos una lista que hoy estamos trayendo esperanzas a la gente, cuando uno ve a los vecinos, hoy tienen otra cara, hace un año y medio atrás había angustia, enojo, hoy hay esperanza, hay alegría, somos la esperanza, le estamos volviendo a dar esperanza a la gente, al formoseño y eso es producto de que sabe quiénes somos, sabe que estamos hablando con la verdad, a la larga eso va a inclinar a acompañarnos, queremos que nos den la posibilidad de resolver el problema del transporte urbano, de los servicios públicos, de obras públicas, mejorar la relación con los comerciantes, hacer un fuerte trabajo de urbanización barrio por barrio para ver cómo están”, señaló.

“Estamos muy contentos, nos tenemos mucha confianza de que el formoseño nos va a acompañar porque tenemos experiencia, ganas, somos la opción, acá hay que trabajar y es lo que hacemos y queremos continuar haciendo”, expresó.

Módulos

En otro tramo de la nota, el edil capitalino criticó el sistema de entrega de módulos habitacionales. “Falta asistencia total del gobierno, hay sectores que crecen y crecen porque les permiten. Al programa lo han destruido, lamento muchísimo cómo le están mintiendo a la gente, cómo a un programa tan bueno como era reordenar los asentamientos lo han dejado en manos de otra gente, funcionarios practican la mala política de hacer que haga fila la gente para anotarse a un módulo, no tiene nada que ver con el programa, le están mintiendo a la gente, los vecinos que viven en asentamientos tendrían que haber sido censados y trasladados, lamento mucho que hayan destruido un programa tan importante, me encantaría formar parte de un equipo para ver cómo se ordena y se entregan los módulos pero lo que están haciendo es una barbaridad”, lamentó.

