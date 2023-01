El serbio se impuso ante el norteamericano de 25 años en tres sets y sacó boletos a la definición donde buscará alcanzar a Rafael Nadal como el más ganador de Grand Slam. Enfrentará al griego Stefanos Tsitsipas

Novak Djokovic volvió a dejar en claro que su deseo de ser el tenista más ganador de la historia sigue intacto y sacó el pasaje a la décima final de Australian Open de su carrera: venció al norteamericano Tommy Paul por 7-5, 6-1 y 6-2 en dos horas y veinte minutos de acción para alcanzar la última instancia del primer Grand Slam de la temporada.

El serbio, actual 5 del ranking, es el máximo ganador de este certamen y persigue el deseo de igualar la línea de Rafael Nadal como los tenistas con más títulos de Grand Slam en la historia. El español, que se marchó de este certamen en la segunda ronda con una lesión a cuestas, suma 22 de las coronas más importantes (14 Roland Garros, 4 US Open, 2 Wimbledon y 2 Australian Open), mientras que Nole cuenta 21 en sus vitrinas (9 Australian Open, 7 Wimbledon, 3 US Open y 2 Roland Garros).

El escollo en el camino del serbio de 35 años será el griego Stefanos Tsitsipas, quien eliminó en la otra semifinal al ruso Karen Khachanov con un 7-6, 6-4, 6-7 y 6-3 que se extendió por casi tres horas y media. ¿El detalle? El que gane se llevará el título Grand Slam pero también el número 1 del mundo.

En el caso de Nole fue el primer partido ante este tenista norteamericano de 25 años que se posiciona 35° en el ranking de ATP y viene de escalar hasta su mejor posición (28) hace apenas unas semanas. En su historial sólo brilla una única final que le significó también su única corona: el ATP 250 de Estocolmo en 2021.

El detalle para entender el nivel que está teniendo Djokovic en su Grand Salm favorito puede notarse con una estadística: perdió un solo set en seis presentaciones. Se impuso en sets corridos ante Roberto Carballés Baena (6-3, 6-4 y 6-0), Grigor Dimitrov (7-6, 6-3 y 6-4), Alex de Minaur (6-2, 6-1 y 6-2), Andrey Rublev (6-1, 6-2 y 6-4) y este juego ante Paul. El único que logró ponerle misterio al partido fue el francés Enzo Couacaud, que llegó desde la qualy y en segunda ronda le ganó un set por 7-6, pero perdió los restantes (6-1, 6-2 y 6-0 para Djokovic).

Tsitsipas mantuvo su invicto ante el ruso Khachanov (20 del ranking) y le ganó por sexta vez en su carrera, aunque este fue el primer festejo por Grand Slam. El 4 del mundo venía de imponerse en cuartos de final sobre el checo Jiri Lehecka (6-3, 7-6 y 6-4), aunque previamente había sacado del camino al italiano Jannik Sinner (6-4, 6-4, 3-6, 4-6 y 6-3), el neerlandés Tallon Griekspoor (6-2, 7-6 y 6-3), el australiano Rinky Hijikata (6-3, 6-0 y 6-2) y el francés Quentin Halys (6-3, 6-4 y 7-6).

Ganador de 9 títulos en su carrera, este griego de 24 años no logró alzar todavía una de las cuatro coronas más importantes del circuito. Entre las 15 finales perdidas que registra está la de Roland Garros 2021, cuando sucumbió ante el propio Djokovic en el partido estelar con un 6-7, 2-6, 6-3, 6-2 y 6-4 en una jornada inolvidable.

Será el 13° enfrentamiento entre ambos de un historial que domina el serbio con un 10-2 a su favor. La última vez que se vieron las caras fue en el reciente ATP Finals con el festejo de Nole, que le ganó los últimos nueve partidos de manera consecutiva. La última celebración de Stefanos contra este rival fue en el Masters 1000 de Shanghai 2019.

El gran condimento que tendrá el enfrentamiento de este domingo será que estará en juego el 1 del mundo: el ganador escalará hasta lo más alto del ranking ATP. Carlos Alcaraz –actual 1– no se presentó a este certamen por una lesión, mientras que Nadal (2) y Casper Ruud (3) se despidieron en la segunda ronda, dejando abierto el puesto más alto para el griego o el serbio si salían campeones.

