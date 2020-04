Novak Djokovic: «Me opongo a la vacunación y no quisiera ser obligado a vacunarme para poder viajar»

Compartir

Novak Djokovic , el número 1 del mundo del tenis, enfrentará un serio dilema personal si se hace obligatorio que los jugadores se vacunen contra el coronavirus antes de comenzar a competir cuando se reanude la gira del circuito mayor, luego del extenso paréntesis obligado por la pandemia. «Personalmente, me opongo a la vacunación y no quisiera ser obligado por alguien a vacunarme para poder viajar», dijo Djokovic en un chat en vivo en Facebook con varios atletas serbios, según consigna la agencia Reuters.

«Pero, si se vuelve obligatorio, ¿qué pasará? Tendré que tomar una decisión. Tengo mis propios pensamientos sobre el asunto y no sé si esas ideas cambiarán en algún momento, no lo tengo claro aún», agregó el líder del circuito de varones, que además es presidente del Consejo de Jugadores, respecto de su postura anti-vacunas, que por primera vez se le reconoce. «Hipotéticamente, si la temporada se reanuda en julio, agosto o septiembre, lo que todavía es poco probable, entiendo que una vacuna se convertirá en un requisito obligatorio inmediatamente después de que estemos fuera de la cuarentena estricta, aunque todavía no hay vacuna», dijo.

La posición de Djokovic es muy distinta respecto de la ex número 1 entre las mujeres, Amélie Mauresmo, quien dijo que el resto de la temporada 2020 podría ser cancelada, y consideró que la gira no debería reanudarse antes de que todos los jugadores puedan vacunarse contra el coronavirus.

«Creo que vamos a tener que dibujar una línea de separación sobre la temporada 2020 del tenis. Circuito internacional = jugadores de todos los países más managers, espectadores y gente de los cuatro esquinas del mundo que dan vida a estos torneos. No hay vacuna = no hay tenis», expresó la ex tenista francesa y ahora entrenadora.

Los científicos y expertos en medicina se mostraron cautelosos en este aspecto y coinciden en que las vacunas contra el Covid-19 no estarán listas hasta el próximo año , lo que enciende fuertes dudas sobre si se llegarán a disputar más torneos en este 2020, en el que Djokovic tuvo un comienzo excelente, al ganar el Abierto de Australia y mantener un invicto de 18 partidos antes de la que pandemia frenara casi todos los certámenes deportivos en el mundo.

Sin torneos desde mediados de marzo, Wimbledon ya anunció la cancelación de su torneo por este año, mientras que Roland Garros, que originalmente iba a jugarse del 24 de mayo al 7 de junio, se reprogramó para el 20 de septiembre al 4 de octubre, una semana después del final del US Open, otro Grand Slam cuya situación es aún incierta. En principio, las entidades que rigen el tenis (ITF, ATP y WTA) decidieron suspender preventivamente las actividades hasta el 13 de julio próximo, pero aún no está definido si habrá una reanudación para esa fecha. Por lo pronto, Canadá informó que este año no se jugará la Rogers Cup, que iba a disputarse en Montreal en agosto próximo.