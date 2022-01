Novak Djokovic publicó un mensaje desde el hotel de refugiados de Australia

Compartir

El tenista serbio continúa en confinamiento en Melbourne, a la espera de la audiencia que se llevaría a cabo el lunes: aún no fue autorizado para ingresar al país oceánico

El escándalo en torno a la figura de Novak Djokovic continúa: el tenista serbio continúa aislado en un hotel de refugiados en Melbourne, a la espera de lo que sucederá el próximo lunes en un audiencia en la que se debatirá la revocación definitiva de la visa con la que intentó ingresar a suelo australiano o finalmente le permitirán su paso para que compita en el Australian Open. Por lo pronto, Nole se expresó por primera vez ante su público en las redes sociales.

“Thank you people around the world for your continuous support. I can feel it and it is greatly appreciated” (“Gracias a la gente de todo el mundo por su apoyo continuo. Puedo sentirlo y se lo agradezco mucho”), fue el recado de agradecimiento del hombre que ganó las últimas tres ediciones del Abierto de Australia y, con 9 trofeos, es el tenista con más títulos de la historia del Grand Slam.

Desde el Park Hotel de Melbourne, un establecimiento que fue calificado como “infame” por el Gobierno de Serbia, el deportista de 34 años ya le había enviado una misiva a su círculo íntimo: “¡Dios todo lo ve! La moralidad y la ética como los más grandes ideales son las estrellas que guían hacia la elevación espiritual. Mi gracia es espiritual, y su riqueza material”. El mensaje de Djokovic en una de sus historias de Instagram

Y quien tomó la palabra por estas horas fue Jelena Djokovic, pareja de Novak, también en sus redes sociales: “Me gustaría que mi familia estuviera junta hoy, pero me reconforta saber que al menos estamos sanos. La única ley que todos deberíamos respetar en todas las fronteras es el amor y el respeto por otro ser humano”. Vale aclarar, que la Navidad serbia se rige por el antiguo calendario juliano, por lo que la Nochebuena se celebra el 6 de enero y la Navidad el 7, día de máxima relevancia en la que se exponen las tradiciones paganas y cristianas. Es por esto que Djokovic también compartió una postal con tintes navideños escrita en su lengua en una historia que antecedió a su mensaje de agradecimiento.

“Paz de Dios. Cristo nace. Feliz Navidad. Que el amor de Dios te fortalezca y te llene. Gracias a mi familia, Serbia y todas las buenas personas de todo el mundo que me envían su apoyo. Gracias”, fue el mensaje que compartió en su lengua, según informó el diario serbio Blic.

Srdjan Djokovic, padre de Nole, mostró toda su indignación por la situación que le toca afrontar a su hijo: “Tienen cautivo a Novak. Novak es Serbia, y están lo pisoteando tanto a Novak como a Serbia. Querían subestimarlo, humillarlo. Somos serbios, un pueblo orgulloso, nunca atacamos a nadie, simplemente nos defendemos. Eso es lo que está haciendo ahora nuestro serbio, Novak, con su comportamiento hacia los anfitriones, los organizadores. Novak es una luz al final del túnel. Esa oligarquía política no va a apagar eso, no tengo palabras para llamar a esos políticos, porque esto no tiene nada que ver con el deporte. Cumplió todas las condiciones necesarias para entrar y ganar otro de sus famosos Australia Open”. Y agregó: “Ahora Novak está siendo crucificado, le están haciendo de todo. Pero él resistirá, como nosotros hemos soportado. Estuvimos allí hace 150 años, nos bombardearon, nos oprimieron, nos destruyeron”. La postal navideña (en Serbia se celebra el 7 de enero) que Novak Djokovic compartió en sus redes

La madre del tenista número 1 del mundo también prestó declaración ante la prensa: “Es terrible. Es sólo un pequeño hotel para inmigrantes, si es que es un hotel, con algunos bichos, está muy sucio y la comida es terrible, así que qué puedo decir. No quieren darle ninguna oportunidad de trasladarse a algún hotel mejor o a la casa que ya alquiló”.

Quien atraviesa un episodio similar al del serbio es la tenista checa Renata Voracova, quien fue derivada al mismo hotel de refugiados en el que se halla Djokovic luego de que así lo dispusiera la Fuerza Fronteriza de Australia tras cancelarle su visa. A la 81° raqueta del circuito femenino le advirtieron que deberá abandonar el país oceánico a la brevedad, aunque todavía no está claro si decidirá apelar como lo hizo Novak.

En las inmediaciones del hospedaje de Djokovic, ubicado en un suburbio de Carlton, decenas de fanáticos posaron con carteles con leyendas en señal de apoyo y pidieron por su liberación. Desde adentro del hotel, se leyeron pancartas con los mensajes “¿No somos humanos como tú?” y “Buscando mi libertad”.

Novak Djokovic, además de atravesar una situación traumática, pierde días de entrenamiento y preparación de cara al que es uno de los torneos más importantes del año. El mismo se iniciará el lunes 17 de enero y su presencia es una incógnita a esta altura.

