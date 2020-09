Novak Djokovic: “Toda esta situación me dejó realmente triste y vacío”

Compartir

Linkedin Print

El serbio sacó un comunicado luego de quedar afuera del Grand Slam por pegarle un pelotazo a una jueza de línea. “Será una lección para mi crecimiento y mi evolución como jugador y como ser humano”, subrayó el número uno del mundo.

Novak Djokovic publicó un comunicado en Instagram luego de quedar afuera del US Open por pegarle un pelotazo no intencional a una jueza de línea. Tras el incidente, manifestó sentirse “realmente triste y vacío”.

“He preguntado por la juez de línea y el torneo me ha dicho que gracias a Dios se encuentra bien”, dijo el tenista serbio. También afirmó lamentar “extremadamente” haber causado tanto estrés de manera “tan involuntaria”.

Sobre su eliminación del Grand Slam, aseguró que va a trabajar para convertir su decepción en “una lección para mi crecimiento y mi evolución como jugador y como ser humano”. También pidió perdón al US Open.

Tras el incidente, y tras la descalificación, la Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA, en inglés) anunció que lo sancionaba con la pérdida de los puntos y el dinero en metálico que había conseguido en el US Open.