El serbio superó al griego por 6-3, 7-6 (7/4) y 7-6 (7/5), cosechó un nuevo título y recuperó el primer lugar del ranking ATP

El griego Stefanos Tsitsipas (3), que se ha reencontrado con su mejor versión tras una temporada llena de dudas, no pudo frenar al coloso Novak Djokovic, actual número cuatro y líder del ránking desde el próximo lunes, en una final del Abierto de Australia que se definió en tres sets 6-3, 7-6 (7/4) y 7-6 (7/5).

En el inicio, el griego no pudo con la contundencia del serbio quien se impuso por 6-3, pese a haber dado batalla desde el primer momento. Nole consiguió el primer quiebre del partido en el cuarto game tras doble falta del ateniense estableciendo el 3-1 en el tablero para luego aprovechar el saque y estirar la ventaja a 4-1.

Para la segunda manga, consciente del envión anímico del serbio tras conseguir el primer set, Tsitsipas salió más agresivo. Ambos tenistas mantuvieron su saque en una gran demostración de intensidad que el público reconoció con una lluvia de aplausos en el Rod Laver Arena sobre el cierre del séptimo game (4-3 para el joven de 24 años).

El pulso continuó hasta el final del segundo set. Tanto el de Belgrado como el de Atenas no pudieron quebrar sus saques. Si bien Tsitsipas estuvo cerca de hacerlo en el décimo game con un set point a favor, el ex número 1 del mundo pudo recuperarse y estirar la definición (5-5). Finalmente, el set terminó resolviéndose a favor de Djokovic en el tiebreak (6-6 / 7-4).

Lejos de darse por vencido, Stefanos Tsitsipas salió con todo al tercer set y quebró el saque del serbio en el inicio, sin embargo, tras desaprovechar algunas jugadas con errores no forzados, terminó cediendo el suyo. En contrapartida, Nole sí aprovechó el break y sacó ventaja del mismo (2-1).

El traspié del griego al inicio de la tercera manga pareció desmoralizarlo. Si bien continuó sosteniendo sus saques, Djokovic defendió muy bien la ventaja llevando el partido a su ritmo en los últimos tramos y poniéndose 5-4, quedando a un game del título.

En un intento por no rendirse, Tsitsipas mantuvo su saque y estiró la definición del set tras poner el 5-5 en el marcador. Sin embargo, el experimentado tenista de 35 años, finalmente volvió a gritar campeón de nuevo en este torneo por décima vez en su carrera al vencer a su rival en el tiebreak (7-6 / 7-5). Con una superioridad notable, el serbio logró imponer condiciones y sentenciar el encuentro en tres sets.

Con este triunfo, Djokovic igualó a Rafael Nadal con 22 Grand Slams conseguidos. Por detrás quedó Roger Federer, ya retirado, con 20.

