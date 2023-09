Novak Djokoviv y Daniil Medvedev se miden en la gran final del US Open 2023

Llegó la esperada final masculina del US Open 2023 después de dos semanas de auténtica emoción y duelos de gran entretenimiento. El próximo domingo se enfrentarán los dos mejores jugadores del torneo: por una parte, Novak Djokovic, en busca de su Grand Slam número 24 y; por la otra, Daniil Medvedev, con la posibilidad de repetir su triunfo de 2021. ¿Quién obtendrá el triunfo?

El US Open 2023 tendrá una final de mucho nivel ya que contará con la presencia del segundo y tercer cabeza de serie. Ante la caída de Carlos Alcaraz a manos del Daniil Medvedev, el torneo neoyorkino seguirá gozando de una final de muchas emociones por el nivel que el ruso está desprendiendo durante todo el torneo y todavía más en la semifinal con el español.

Medvedev buscará su segundo título de Grand Slam en el mismo escenario en el que consiguió el primero. Además, el rival que tendrá enfrente será el mismo: Novak Djokovic. En aquella ocasión, el ruso le negó la posibilidad de completar el Calendar Grand Slam, pero ahora el serbio jugará sin esa presión extra.

Nole, por su parte, llegará después de haberse deshecho del ídolo local adolescente, Ben Shelton. El joven de 20 años no hizo su mejor partido en la semifinal ante el serbio, totalmente entendible ante el rival que tenía delante. Novak no vaciló y se planta en la final del US Open para seguir sumando Grand Slams e igualar los 24 de Margaret Court. Lo único que sabe seguro es que el próximo lunes recuperará la condición de número 1 del mundo.

El camino de Daniil

Medvedev y de

Novak Djokovic

El ruso llega a esta final después de haber derrotado a O’Connell, Báez, de Miñaur, Rublev y a Alcaraz. En su debut tuvo alguna que otra desconexión que le hizo no sacar a relucir su mejor versión y tuvo que remontar magníficamente ante Álex de Miñaur para no marcharse a casa. El duelo contra su gran amigo Rublev fue el que más vaivenes tuvo, pero siempre sin soltar la sensación de tener el partido en su mano. Sin embargo, ante Carlitos tuvo la mejor de sus actuaciones, mostrándose una roca, ordenado y muy cómodo llevando la batuta del encuentro.

El ruso supo llevar su concentración a otro nivel y dejar al murciano en una posición de desventaja que no le resulta nada cómoda ni habitual. Esto le servirá de gran ayuda para enfrentarse al próximo número 1.

Por su parte, Djokovic ha tenido un camino un poco más plácido hasta la final: Zapata, Djere, Gojo, Fritz y Shelton fueron sus víctimas. El encuentro que más puso en aprietos al serbio fue precisamente ante su compatriota.

Djere estuvo a punto de dar la campanada cuando iba dominando el encuentro 2 sets a 0. Sin embargo, Djokovic es Djokovic y en un Grand Slam un partido puede hacerse muy largo. Nole le dio la vuelta y, desde ese momento, no volvió a perder ni un set más en el resto de enfrentamientos.

Cara a cara y

claves del partido

El próximo domingo ambos jugadores llegarán con ganas de una final intensa y potente, que se espera larga y muy ajustada. Ambos se han enfrentado en 14 ocasiones: 9 victorias para Nole y 5 para Medvedev. El último de esos duelos fue en la semifinal de Dubai, donde el ruso se llevó la victoria en sets corridos, después de cuatro triunfos seguidos de Nole. Además, no será la primera vez que se vean las caras en una final de Grand Slam.

En el Open de Australia 2021 Novak resultó ganador, mientras que en la del US Open 2021 fue Medvedev quien levantó el título. Ahora el próximo número 1 llega con ganas de revancha y lo hará con menos presión que aquel año, por lo que el ruso tendrá que continuar con el nivel demostrado en la semifinal ante Alcaraz.

Las claves. No hay un claro favorito en este duelo, ya que el nivel del último partido del ruso ha equilibrado un poco más las posibilidades de su victoria. Medvedev exigirá mucho a Nole desde el fondo de la pista y los peloteos largos no serán un problema para el ruso, ya que puede convertirse en una completa pared. Medvedev deberá ser agresivo y asumir riesgos si quiere dominar el partido ante un experimentado como Nole. Si el partido se va largo, esto beneficiaría a un Novak curtido en maratones.

Por otro lado, si Nole tiene un buen partido respecto al porcentaje de sus primeros saques, Medvedev tendrá muy difícil acecharle el servicio. Además, Nole es un gran restador como ya lo demostró ante el cañonero Shelton, por lo que el ruso deberá estar muy atento y aprovechar como sea el pequeño porcentaje de error que Djokovic le deje. Y ya no solo eso, la parte mental jugará un gran papel.

Y es que Nole es capaz de mantener los nervios en situaciones extremas, así que el ruso deberá seguir su ejemplo y controlar bien la concentración si quiere tener posibilidades. Así, Nole intentará vengarse de aquella final de 2021 ante un Medvedev dispuesto a seguir recortando distancias en su particular H2H.