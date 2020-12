Novedosos artículos ofreció la feria “Tarde con amigos”

Compartir

Linkedin Print

Durante la tarde del sábado, una nutrida concurrencia de vecinos y vecinas se hizo presente en la plazoleta de Av. 25 de Mayo y Mitre para admirar y adquirir los productos elaborados por emprendedores y artesanos locales, en una nueva edición de la feria “Tarde con amigos” organizada por la Dirección de Turismo del municipio capitalino.

Estuvieron presentes 26 emprendedores formoseños, cumpliendo con las estrictas normas de bioseguridad, y el evento se desarrolló dentro de un marco de alegría, disfrute y sano esparcimiento.

En la oportunidad, Rita de Civetta, de Villa Escolar, que elabora dulces, mermeladas y conservas caseras, indicó: “Empecé hace ocho años y gracias a la venta pude comprarme mi casa y mi auto, por lo cual agradezco a la gente que confía en mis productos. Trabajo con mi esposo y una señora que colabora y despacito preparamos todo en mi cocina, respetando todos los controles de higiene que corresponden”.

“Yo hago 26 clases de mermeladas, 18 tipos de dulces y escabeches y quiero transmitir, sobre todo a la gente más joven, que es posible progresar llevando adelante, con responsabilidad y perseverancia, todo tipo de emprendimientos”.

En tanto, Isabel Acosta, artesana, comentó: “Trabajo mucho con tacuaras y plumas y, por otra parte, hago mucho reciclado respetando las tres “R”: reciclar, reducir y reutilizar. Me dedico a esto desde hace años, tratando de hacer algo lindo, utilizando cosas que no tienen uso. En mi casa tengo un lugarcito y lo hacemos en familia, ya que siempre es bueno el aporte de otros para lograr un buen producto”, aseguró.

“Esta oportunidad que nos brinda la Municipalidad me parece excelente; la feria “Tarde con amigos” me beneficia mucho, la gente ya sabe donde estoy, para adquirir mis productos, y siempre trato de traer algo novedoso y atractivo para sorprender a mis clientes”, dijo para concluir.

Compartir

Linkedin Print