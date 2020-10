“Nuestros hijos están sufriendo”, dijo el padre de uno de los originarios que realiza la cuarentena en carpas

Compartir

Linkedin Print

Santiago Roca, padre de uno de los originarios que está realizando la cuarentena en carpas en el Haras Policial ubicado en Bartolomé de las Casas, en diálogo con el Grupo de Medios TVO aseveró que los muchachos la están pasando mal, sobre todo por las altas temperaturas que se registran y la falta de sombra en el lugar.

Cabe señalar que son alrededor de 98 los originarios alojados en el centro de adiestramiento de seguridad rural, donde se llevan a cabo las capacitaciones de la Policía de Formosa, y que forman parte de un grupo de cosecheros que estaba trabajando en Salta.

“Estamos disconformes con la atención de nuestros hijos que están en carpas, yo conozco cómo es estar en carpas porque hice el servicio militar, cuando hace calor son insoportables y encima en este lugar no hay sombra, a veces cortan la energía y también se corta el agua. El miércoles estaban sin agua, cortaron a las 13 del mediodía hasta las 17 horas más o menos y nosotros nos preocupamos, andamos de acá para allá, molestamos a la Policía para que les puedan arrimar agua”, dijo Roca.

“Ese día miércoles que hizo muchísimo calor, a eso de las 6 de la tarde les llevaron hielo, hay agua pero no se puede tomar porque es muy caliente por el calor. Tampoco nosotros podemos ingresar para llevarles hielo o agua fresca”, explicó.

“Nosotros tenemos a la Policía y ellos tienen que colaborar, por lo menos hablar con el jefe de donde están los chicos al menos para entregarles hielo pero ni eso y hace mucho calor”, denunció.

Asimismo contó que el último jueves “estuvimos en la ruta , yo pedí por las redes a los gobernantes, a un periodista por esta situación, nosotros salimos a la ruta, nuestros hijos están sufriendo, en esa carpa es insoportable estar con 43 grados de calor, no hay sombra, las carpas son calientes, se puede estar adentro los días frescos, pero con esta temperatura el calor no da tregua, con solo arrimarse a las carpas están calientes”.

De la misma forma advirtió que “ellos al menos tienen que tener buena sombra para estar ahí, eso se llama cuidar la salud de la gente, eso se llama vida, pero así como los tienen no, yo en mi casa estoy bajo sombra, tomamos más de 6 litros de agua por día, ellos con el tremendo calor están sufriendo”.

Aseguró además que “deben estar en algún centro, acá tenemos un centro de salud, la escuela, el colegio, pedimos colaboración, entregamos notas para que saquen de ahí a la gente ofreciendo que estén en la escuela, hay capillas, ahí por lo menos hay sombra, para eso hay un protocolo y ya desde hace 6 días están ahí”.

“No pueden estar así como si fuera que están encarcelados, para mi que lo están, cuando llegó la pandemia a Buenos Aires, el gobierno nacional decretó la distancia para hablar con los demás, era una distancia de dos metros con barbijo, pero acá no hay nada de eso”, aseveró.

“Estamos esperando una respuesta para esto y si no hay la gente el lunes va a cortar la ruta”, finalizó Roca.