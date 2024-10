Nueva Chicago sufrió un gol en el último minuto y Aldosivi jugará la final por el ascenso a la Liga Profesional

La Primera B Nacional tuvo una definición de la Zona B verdaderamente infartante. Nueva Chicago se estaba quedando con el primer lugar, pero Brown de Adrogué se lo empató en Mataderos en la última jugada y le dio a Aldosivi la cima del grupo.

El Tiburón, que superó 2-0 a San Telmo en Mar del Plata, disputará la final por el primer ascenso de la Liga Profesional ante San Martín de Tucumán (puntero de la Zona A). El resto de los partidos correspondientes al otro grupo se completarán mañana.

El Torito se imponía 1-0 en su estadio gracias al tanto de Facundo Castro a los 66 minutos, pero todo cambió en el quinto minuto de descuento: Gabriel Tellas anotó el empate agónico para Brown de Adrogué y desató la locura en Mar del Plata. Además, el equipo que orienta Jorge Vivaldo deberá jugar un partido desempate frente a Atlético de Rafaela para evitar el descenso a la B Metropolitana.

Eso hizo saltar a Aldosivi a la cima del grupo por tener mejor diferencia de gol. Los dirigidos por Andrés Yllana, que ganaron gracias a las conversiones de Elías Torres y Agustín Colazo, pelearán mano a mano con San Martín de Tucuán por el primer boleto a la máxima categoría.

Como contrapartida, Deportivo Madryn, Nueva Chicago, Gimnasia de Mendoza, San Telmo, Colón de Santa Fe, Defensores de Belgrano y Gimnasia y Tiro de Salta disputarán el Reducido.

El que quedó con las manos vacías fue Mitre de Santiago del Estero, que hizo su trabajo con la victoria 1-0 sobre Chaco For Ever de local pero no tuvo la fortuna del resto de los resultados de su lado.