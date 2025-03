Nueva encuesta renueva las expectativas de Javier Milei en la antesala electoral

La edición de febrero del Monitor de Humor Social y Político Nacional, a cargo de D’Alessio IROL/ Berensztein, exhibe una serie de datos y tendencias a favor del gobierno libertario pese a la seguidilla de errores que atravesó en el último mes.

Los números de la opinión pública siguen sonriéndole a Javier Milei, más allá de la seguidilla de dificultades que transitó durante las últimas semanas. Acorde al Monitor de Humor Social y Político Nacional, que elaboran D’Alessio IROL/ Berensztein, correspondiente a febrero de 2025, muestra una valoración positiva que persiste y no solo en el núcleo duro del líder libertario.

La lectura de los gráficos revela que la percepción de la situación económica con respecto al año anterior se mantiene con pocos cambios en los últimos tres meses. Lo mismo ocurre con las expectativas para el próximo año, acorde a las personas entrevistadas. En ambos casos el 80% de los votantes de La Libertad Avanza sostiene una mirada positiva sobre estos aspectos.

En su capítulo económico, el Monitor revela que el 54% de las personas hace un balance positivo de la marcha de la economía con respecto al año pasado y se mantiene el mismo porcentaje entre quienes miran con optimismo al futuro. De hecho, entre estos últimos se amplía en nueve puntos, del 16 al 25% las personas que piensan que la situación será «mucho mejor» dentro de un año en relación a los que hacen la misma lectura mirando el devenir de los últimos doce meses.

De esta manera, aunque baja nuevamente -como en enero- la percepción positiva entre los entrevistados, la tendencia optimista sigue predominando como en el trimestre previo, desde que se invirtieron las curvas en noviembre del año pasado.

También la evaluación de la gestión del Gobierno nacional se mantiene casi sin cambios, dentro de la curva positiva desde noviembre pasado, cuando la gestión de La Libertad Avanza recuperó la valoración positiva que había mantenido solo durante el primer mes de gestión, en diciembre de 2023, acorde a los datos del Monitor.

Así y todo, los valores siempre se mantuvieron en niveles parejos, con no más de doce puntos de diferencia en el momento de mayor distancia entre la aprobación y la desaprobación, en abril de 2024. Coincidió con el pico del primer enfrentamiento entre el Gobierno y las universidades, con la primera marcha en las calles.

En tanto la aprobación de los votantes al oficialismo se encuentra por encima de la media, alcanza el 80%. Con lo que mantiene un 61% de diferencial positivo. Este porcentaje choca con la percepción entre quienes votaron a Unión por la Patria en 2023, que mantienen un diferencial ampliamente negativo respecto al Gobierno. La última medición en ese grupo registra un rechazo del 73%, dos puntos por debajo en febrero en relación a enero de este año.

En lo que refiere a los tópicos que más impactan en la sociedad, la inseguridad (71%) se posiciona como el principal tema de preocupación con 20 puntos de diferencia sobre los siguientes aspectos que refieren a la economía: incertidumbre (52%) y falta de propuestas para el crecimiento (45%).

El delito se consolida, de este modo, en el primer lugar de los temores desde octubre del año pasado, cuando se consagró como la mayor preocupación por sobre los temas económicos, si bien ya había superado o igualado esa variable durante los cuatro meses previos. A contramano, la inflación siguió en descenso del 90% de diciembre de 2023 hasta los 40 puntos actuales.

Cuando se analiza esta evaluación por diferencias por voto 2023, una vez más se evidencia la grieta política en la percepción de las urgencias sociales. Los votantes de LLA, se manifiestan mucho más preocupados por inseguridad, la corrupción kirchnerista y acceso a drogas. Mientras que los de UxP, se expresan inquietos por la incertidumbre económica, la falta de propuestas de crecimiento y los ajustes implementados por el Gobierno.

Por último, en lo que refiere al apartado sobre temas Coyunturales, se registra un amplio desconocimiento del mundo criptomonedas, más allá de la distinción por voto y la amplia exposición que se generó a partir del escándalo del LIBRA gate. El 68%afirma que solo conoce el concepto por nombre pero apenas el 24% de los consultados reconoce que invirtió alguna vez en cripto.

En paralelo, respecto a la propuesta de Axel Kicillof de formar una nueva línea política denominada «Movimiento Derecho al Futuro», la coincidencia más allá de la grieta política entre libertarios y peronistas es que lo hizo como parte de una estrategia para ampliar la base electoral (55%) y no como un intento de fracturar al espacio (22%) frente a un kirchnerismo renuente de seguir al gobernador, aún a costa de complicar su desempeño electoral.

El dato no es menor en el actual contexto de enfrenamiento político entre el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el presidente Javier Milei.

Y en particular considerando la fractura interna en Unión por la Patria que se puso en evidencia a fines de 2024 durante el frustrado duelo entre el gobernador Ricardo Quintela y Cristina Kirchner por la conducción del PJ.