Nueva estafa telefónica: se hacen pasar por el Ministerio de Salud y les vacían la cuenta bancaria

La Defensoría del Pueblo, advirtió sobre una nueva modalidad de estafas telefónicas que derivan en vaciamientos de cajas de ahorro. El organismo detalló que el «modus operandi» de los delincuentes consiste en contactar a las personas mediante mensajes de texto o vía WhatsApp con un logo del Ministerio de Salud de Nación, por lo que aconsejan, entre otras cosas, no atender llamadas de números desconocidos.

Para evitar estos fraudes, se brindaron una serie de consejos, que incluyen no atender nunca llamadas de números privados o desconocidos que ofrezcan créditos, premios, reparaciones históricas y/o beneficios inesperados.

También hicieron hincapié en no brindar contraseñas ni datos personales por teléfono, no concurrir a un cajero automático, ni realizar transferencias bancarias.

En este sentido, Gialluca denunció que «los bancos evitan brindar detalles de estos delitos y tampoco invierten en mejorar sus sistemas de seguridad o contratar seguros como ya lo han implementado algunas tarjetas de crédito», y señaló que esta situación se da porque «los bancos frente a las estafas de sus clientes, continúan cobrando los créditos otorgados y los intereses correspondientes».

«Existen países en donde han implementado un tercer cordón de seguridad, a través de un mensaje de texto al teléfono de la víctima, evitando de esta manera estos ilícitos», reconoció.

Detalló que «el «modus operandi» de los delincuentes consiste en contactar a las personas mediante mensajes de texto o vía WhatsApp con un logo del Ministerio de Salud de Nación, con las siguientes expresiones: ‘Hola qué tal, cómo te va, buenas tardes, me presento, mi nombre es Cristian Emmanuel Mcallister. Me estoy comunicando de la sede central del Ministerio de Salud con el fin de informarle, que tenés un turno activo a cobrar del Bono de la ayuda de emergencia sanitaria. Tanto como económica del decreto 319/2020. Con una suma total de $24.000 para alguno de estos compromisos sociales, alcohol en gel, barbijo, guantes de látex, Cómo algunos viáticos para una persona de mayor riesgo. Si no lo cobraste para mayor información, envía la palabra consulta y un Asesor te estará tomando la comunicación muchas gracias'».

El Defensor del Pueblo, contó que «la estrategia consiste en hacerse pasar por empleados del Ministerio de Salud de Nación y una vez captada la atención de las personas, los estafadores les requieren sus datos, que les permiten acceder a sus cuentas bancarias y vaciarlas».

Ante la situación, señaló que «la redacción del mensaje enviado es confusa y hacen mención a DNU oportunamente dictados. También se han verificado casos donde los contactan supuestamente desde el Ministerio de Salud de Nación para agendar a los interesados a recibir la tercera dosis de la vacuna contra el Covid-19, cuando en realidad lo que pretenden es hacer Phishing (método para engañar y hacer que comparta contraseñas, números de tarjetas de crédito)».

Sobre el particular, el Defensor del Pueblo de la Provincia, Dr. José Leonardo Gialluca, reiteró una vez más «la importancia de no brindar información privada ante cualquier tipo de requisitoria que se formule por medios telefónicos y/o informáticos, ya que ninguna sucursal bancaria o entidad pública solicitará telefónicamente datos sensibles a las personas».

«Recordando que este tipo de modalidad delictiva solo tiene éxito cuando la persona a quien contactan vía telefónica otorga datos tales como: fecha de vencimiento de tarjetas de crédito/débito, últimos 3 números del reverso de la tarjeta, terminación de DNI, los envíen a cajeros automáticos para remitir claves o solicitan códigos de verificación que ingresan en los celulares por SMS o correo electrónico, etc.; sugiriéndose no brindar los mismos y no entablar conversaciones que los terminarán perjudicando», informó.

Ante la duda, pidió en estos casos ponerse en contacto con la División de Delitos Económicos de la Policía de la Provincia de Formosa o con la Defensoría del Pueblo a los números telefónicos 4436379 o 4445655 – 0800 444 1770 y/o a los correos electrónicos denuncia@formosa.gov.ar – depuefor@fibertel.com.ar.

