Nueva extracción de plasma convaleciente en Clorinda

Una nueva jornada destinada a la extracción de plasma de pacientes recuperados de COVID – 19 fue llevada a cabo en la ciudad fronteriza de Clorinda, donde además se captaron personas que expresaron su voluntad de ser donantes.

En la ocasión, a través del procedimiento de aféresis, en este caso denominado plasmaféresis “realizado en el hospital Cruz Felipe Arnedo, hicimos la extracción de plasma a dos donantes”, comunicó el director de la Red Provincial de Laboratorio, bioquímico Juan Carlos Atencia.

Comentó que estaba programado que la extracción se realizaría a tres donantes “pero uno de ellos tuvo un problemita que no le permitió asistir, por lo tanto, pudimos concretar dos procedimientos”.

Seguidamente, añadió que hicieron la captación “de cuatro posibles donantes, que serán evaluados tal como indica el protocolo, y si reúnen las condiciones, estaremos programando para la semana una nueva extracción”.

“Estamos muy contentos y agradecidos porque muchos clorindenses ya recuperados de coronavirus, se están acercando estos días, a consultar y a preguntar cuando pueden venir a donar. Realmente es un gesto muy valorable y generoso que tienen para otros que, hoy están transitando la enfermedad, y podrían requerir tratamiento con plasma para mejorar”, aseguró.

Señaló que alrededor de cinco personas “vinieron hoy, con ganas de donar, pero aun no estaban a término para poder hacerlo, porque todavía no habían transcurrido los 15 días posteriores a su alta. Les explicamos que deben pasar mínimamente esa cantidad de días antes de donar y los invitamos a volver la semana siguiente, cuando ya estén aptos para hacer la donación”.

A pesar del interés demostrado por varias personas recuperadas en donar su plasma para otros que lo necesitan, Atencia aprovechó la oportunidad para reiterar a las personas que hayan pasado por la enfermedad de COVID a que concurran a donar “porque con este gesto sencillo, pero a su vez grandioso, pueden ayudar a otros a curarse”.

Recordó que el procedimiento de extracción es muy simple, similar al de la extracción de sangre y prácticamente con los mismos requisitos para ser donante de sangre. “Solo deben haber pasado 15 días desde el alta y al hacerse la evaluación, la persona recuperada debe alcanzar un título de donación de 1000 o superior, algo que tiene que ver con la cantidad de anticuerpos que posee el paciente y que es oportunamente explicado cuando se le toma la muestra”.

“Esperamos que más y más pacientes recuperados, no solo de Clorinda, sino de otros puntos de la provincia, piensen en sus semejantes y sigan sumándose a la donación de plasma convaleciente para ayudar a otros”. El tratamiento con plasma sigue siendo uno de los más efectivos, porque le permite al organismo defenderse mejor del virus, evita que el enfermo avance a un estado grave y ayuda a la recuperación”, insistió sobre el cierre el funcionario.

