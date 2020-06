Nueva fase de cuarentena en AMBA: habrá hasta dos permisos especiales para circular y durarán 24 horas

Compartir

El ministro de Transporte, Mario Meoni, afirmó ayer en declaraciones a la prensa que durante la nueva etapa de la cuarentena – que regirá del 1 al 17 de julio – se podrá solicitar semanalmente hasta dos permisos especiales válidos por 24 horas. Los trabajadores esenciales del AMBA tendrán tiempo desde el lunes a las 0:00 y hasta el martes a las 23:59 para renovar los permisos de circulación.

“Aplicaremos el decreto 297 que establece 24 actividades esenciales que pueden utilizar el transporte publico más dos categorías nuevas, que van a funcionar como permisos especiales y tendrán validez por 24 horas y se podrán tramitar como máximo dos veces por semana”.

En declaraciones radiales, detalló que esas autorizaciones especiales serán “para los padres y madres separados, para aquellos que tienen que hacer trámites de urgencia, asistencia a familiares o personas que estén realizando algún tratamiento prologando de carácter de enfermedad que sí o sí tienen que concurrir a centros asistenciales”.

Por otra parte, aclaró que si bien se había pensando en la idea de bloquear la SUBE de trabajadores no esenciales, finalmente se desechó esa propuesta.

“Si bien en un principio habíamos dicho de bloquear la SUBE para trabajadores no esenciales, no vamos a hacerlo. Pero si notamos que se utilizan esas tarjetas de manera frecuente, las vamos a suspender por un período de tiempo”, advirtió Meoni.

El ministro explicó que en el caso de que una persona deba desplazarse en transporte público o vehículo particular por razones de fuerza mayor deberá respaldar con documentación o argumentación fehaciente los motivos de esos desplazamientos en la vía pública.

En los controles, que se intensificarán en esta nueva etapa de cuarentena estricta, los trabajadores no esenciales deberán mostrar el permiso especial y el DNI, mientras que aquellos que no tengan el permiso y se estén desplazando por fuerza mayor deberán mostrar la documentación correspondiente.

“Por ejemplo, si alguien está yendo a hacerse un tratamiento médico deberá contar con esa constancia”, detalló.

Los empleados esenciales tendrán que informar el número de tarjeta SUBE o el de la patente del vehículo, datos que antes no eran obligatorios. A partir del próximos miércoles 1º de julio se darán de baja todos los CUHC que se habían otorgado anteriormente en el AMBA.

“El lunes y el martes convivirán los dos certificados, pero a partir del miércoles solo regirá el nuevo. No varía mucho del anterior, pero es una nueva etapa y hay que volver a validar las actividades”, puntualizó Meoni.

El ministro aseguró que a partir del miércoles “habrá muchas menos actividades habilitadas a realizar tu tarea” por lo que bajará fuertemente el número de personas que utilizan el transporte público, al tiempo que remarcó que habrá fuertes sanciones para quienes no cumplan con las medidas.

“Básicamente se paran todas las actividades que fueron habilitadas después del primer decreto. Nosotros pensamos que sin esas actividades va a bajar el riesgo de contagio en la circulación de gente”, consideró Meoni en declaraciones radiales.

El ministro sostuvo además que los trabajadores “autorizados por el Ministerio de Desarrollo Productivo” para realizar sus actividades podrán realizar su tarea, pero “no estarán habilitados para utilizar el transporte público”, por lo que el transporte de dichas personas correrá por parte de la empresa que los emplea.

Además, subrayó que “afortunadamente con los controles que se hicieron en trenes” se observó que “es muy bajo el número de personas” que intenta usar el transporte público sin tener habilitación.

“Vamos a ser más estrictos para evaluar quién puede sacar el permiso. Generalmente todo el mundo tenía un certificado, lo que sucede es que muchas veces lo habían sacado y no estaban realizando dicha actividad”, explicó.

“En las estaciones de trenes van a estar Gendarmería y la Policía Federal controlando los certificados”, subrayó.

“Se busca facilitar y aumentar las posibilidades de control. Lo mismo vamos a hacer en las redes de colectivo que tienen una gran cantidad de pasajeros”, comentó.