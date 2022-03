Compartir

Linkedin Print

Es imprescindible que en nuestro país haya una reforma educativa que mejore la vida de los estudiantes y los ayude a encontrar su propósito en la vida. Enseñar química o física no tiene ningún sentido a no ser que vayan a dedicarse a esto. Es mejor encontrar el talento del alumno y ayudarlo a explorar eso ya sea relacionado a las artes, educación física, matemática, etc. Como ex docente este es un anhelo que ruego, ojalá se cumpla.

Compartir

Linkedin Print