Nueva modalidad delictiva: buscan obtener datos de tarjetas para estafas

Forma parte del rubro de las estafas telefónicas donde se hacen pasar por empleados de entidades crediticias o bancarias y llaman telefónicamente con la excusa de averiguar si llega en tiempo y forma el resumen de su tarjeta de crédito, si estaba conforme con el servicio y otros detalles a través de los que ganan la confianza de quien atiende la llamada. Hay varias denuncias del caso.

El común denominador de todas las denuncias parte con una llamada telefónica a la línea fija de la casa donde personas se hacen pasar por supuestos empleados de empresas de tarjetas de créditos, bancarios o de préstamos, que llaman a fin de saber su conformidad con el servicio, si los resúmenes llegan en tiempo y forma a sus domicilios y otros detalles que hace que la gente entre en confianza y siga con la comunicación.

Al final de la conversación solicitan corroborar los datos de la tarjeta de crédito, pidiendo la numeración, fecha de vencimiento y otros datos que contiene la tarjeta de crédito y tras obtener esos datos realizan compras, préstamos y otras estafas. En esa trampa cae hasta el más avezado, por eso se recomienda a la ciudadanía prestar más atención en esos tipos de llamadas que, por lo general, los bancos y empresas de tarjetas de créditos no utilizan ese sistema, no obstante a ello nunca hay que brindar los datos personales, claves, numeración u otros datos de las tarjetas.

Para tener en cuenta:

1) No facilite sus datos personales (usuarios, claves, contraseñas, pin, Clave de la Seguridad Social, Clave Token, DNI original o fotocopia, foto, ni ningún tipo de dato), por teléfono, correo electrónico, red social, WhatsApp o mensaje de texto. Las entidades bancarias tampoco piden esa información.

2) No ingrese datos personales o bancarios en sitios por medio de links que te llegan por correo electrónico, podrían ser fraudulentos. Mantenga siempre actualizado sus datos de contacto con el banco donde usted es cliente.

3) No acepte beneficio en los que te pidan a cambio hacer una transferencia de dinero.

4) Tampoco la asistencia -presencial o telefónica- de terceras personas para operar en cajeros automáticos. Recuerde que está prohibido hablar por teléfono celular en entidades bancarias y en los lugares asignados a dichos cajeros automáticos.

5) Ante la menor duda, contactar con el banco a través de sus canales oficiales.

Maniobras como las descriptas están tipificadas como delito por lo que se sugiere llamar a la línea de emergencia 911 y denunciar los casos en la dependencia policial más próxima a su domicilio.

