Nueva movilización en la zona céntrica; esta vez el sector náutico pidió el regreso a las actividades

Ayer por la tarde se realizó una nueva movilización en la zona céntrica de la ciudad; esta vez fue el sector náutico que acompañados de banderas de Argentina y de Formosa protestaron en caravana por el regreso de las actividades, en pausa en esta nueva fase 1 decretada el jueves 5 de marzo ante el aumento de casos de coronavirus en la ciudad capital.

Desde sus vehículos donde trasladaban kayaks como también llevaban lanchas, tocaron bocinazos para exigir la reapertura del sector. También estuvieron acompañados por carteles que rezaban “la pesca es salud” o “la pesca embarcada es al aire libre”, como fundamento para que su actividad regrese a la normalidad.

Algunos manifestantes dialogaron con el Grupo de Medios TVO y manifestaron su malestar. “Queremos pescar, la pesca no trae el virus, vivimos de la pesca y es necesaria para muchas familias que viven de esto”, dijo uno de los manifestantes.

“Queremos saber qué van a comer nuestros hijos si no trabajamos, nosotros les traemos pescados a ustedes, necesitamos la apertura del sector, los pescadores la estamos pasando mal, que nos den la oportunidad de trabajar tranquilos como lo hemos hecho toda la vida”, expresó otro.

De la misma forma, una joven solicitó el regreso del canotaje, “la actividad física se ha visto muy perjudicada desde el inicio de la pandemia, no puede ser que el canotaje que es una actividad sumamente solitaria esté prohibida”.

