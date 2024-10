Nueva presentación ante el STJ por los sobresueldos de Ministros y Jueces

Blanca Almirón, Secretaria General de la Seccional 3 Formosa de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, presentó esta mañana una solicitud de nulidad ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) en respuesta a la Resolución N° 585/24.

La gremial argumenta que dicha resolución carece de fundamentación suficiente y solicita claridad sobre los fundamentos legales del aumento salarial otorgado a los funcionarios y magistrados. En su presentación, Almirón exigió al STJ que justifique “de dónde toma el aumento que se otorgaron, cuáles son las leyes que ocupan para ese aumento y cuáles son las normativas positivas aplicables”.

La dirigente afirmó que el tribunal “no puede hacerlo”, y agregó que la falta de transparencia en este proceso es motivo de preocupación.

El reclamo de la entidad gremial no busca que se suspendan los aumentos a los funcionarios, sino que se exija “proporcionalidad” entre los incrementos otorgados a ellos y los de los empleados judiciales. Almirón denunció que el incremento del 242% a magistrados y funcionarios se da “en detrimento de los trabajadores judiciales que quedaron afuera de este incremento por no ingresar al básico”.

En un análisis exhaustivo, la presentación hace un llamado a los miembros del STJ a reconsiderar sus decisiones, indicando que la falta de motivación en sus resoluciones afecta la imagen y la confianza en la justicia provincial.

“Es un ultraje lo que nos somete el Superior Tribunal de Justicia como empleados judiciales”, subrayó Almirón.Además, el documento destaca la falta de acceso público a la información sobre el aumento salarial y critica la opacidad que rodea la justificación de estos incrementos, advirtiendo que esta situación debería ser accesible para todos los ciudadanos, ya que forma parte de los principios básicos del sistema republicano.

Se anticipa que en los próximos días, autoridades sindicales nacionales visitarán la provincia para abordar este creciente conflicto, que se intensifica con las resoluciones del STJ, que parecen alejarse de la voluntad de solucionar la problemática.

La presentación, que también hace reserva del caso federal, no solo plantea cuestiones legales, sino que también evoca principios filosóficos sobre la justicia y la dignidad humana en el contexto de la administración pública.

La situación refleja una creciente tensión entre los empleados judiciales y el STJ, en un momento crítico para la justicia en Formosa, donde las demandas de equidad y transparencia son cada vez más urgentes.