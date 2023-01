Nueva reunión cumbre del PRO: Macri y Larreta se verán este martes en Cumelén

Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta se reunirán nuevamente este martes por la tarde en el country Cumelén, en Villa La Angostura. La versión había sido anticipada por Infobae y agitó la interna del PRO: el encuentro se producirá una semana después del que mantuvieron allí el ex presidente y Patricia Bullrich, en medio de algunos gestos privilegiados hacia la titular del partido.

Nadie se anima a afirmar si ahora habrá foto Macri-Larreta. En los contactos que tuvieron entre el 31 de diciembre pasado y el 6 de enero, hubo charlas a solas, pero sin fotógrafos presentes. Por eso resultó sugestivo que la reunión de Macri y Bullrich haya incluido una foto de ambos con sus parejas, Juliana Awada y Guillermo Yanco. Todo parece indicar que este martes habrá una foto, por más que en el larretismo le restaron importancia a la imagen: “Fue una reunión (la que tuvieron Macri y Rodríguez Larreta a principios de año), no una exhibición de poder”, dijo un referente del sector.

Esta vez, sin embargo, parece altamente probable que haya una imagen del encuentro e incluso parecida a la que consiguió Bullrich: Macri y Larreta se reunirán por la tarde y a la noche cenarán en la casa del ex presidente con Awada y la novia de Macri, Milagros Maylin. El jefe de Gobierno volverá a Buenos Aires en la mañana del miércoles y retomará una intensa agenda de campaña.

El jefe de Gobierno pactó entonces un nuevo cónclave con el ex presidente porque ya sabía que iba a volver a la zona para pasar unos días de descanso con su novia. Los dos viajaron el miércoles pasado a San Martín de los Andes con la idea de regresar el domingo. Luego hubo cambio de planes: decidieron quedarse lunes y martes porque acamparon en la zona, aunque seguramente el motivo fue la confirmación del encuentro en Cumelén, a 100 kilómetros de donde pasó unos días Larreta.

Cerca del alcalde porteño confirmaron que se vio unas 4 veces con el ex mandatario a principios de año: hubo dos reuniones a solas y otros encuentros sociales, con familiares y amigos en común como Luis “Toto” Caputo, ex ministro de Finanzas y titular del Banco Central del gobierno de Cambiemos, quien había alojado a Macri y Awada en 2011 en su casa de Cumelén para que conocieran ese paradisíaco lugar.

Relacionado