Nueva semana de bolsones saludables en diversos puntos de la ciudad

El municipio capitalino, mediante la Dirección de Financiamiento y Desarrollo Local, informó que esta semana continúa la comercialización de los tradicionales bolsones saludables, que ofrece a los vecinos en diversos puntos de la ciudad productos frutihortícolas de calidad y a precios accesibles.

De esta manera, tanto el martes como el jueves los stands estarán presentes, de 8 a 12 horas, en los siguientes sectores: Fotheringham y Fortín Yunká, Av. 9 de Julio e Yrigoyen, Av. González Lelong y Av. Pantaleón Gómez; Av. 25 de Mayo y Padre Grotti; Av. Soldado Formoseño y Av. De Los Constituyentes; Av. Napoleón Uriburu y Fortín Yunká, y Rivadavia y Pringles.

Además, el miércoles y viernes, el programa se desarrollará en la intersección de Av. Soldado Formoseño y Av. De Los Constituyentes, y Av. 25 de Mayo y Padre Grotti.

El bolsón de verduras contiene papa, tomate, cebolla, zanahoria, morrones, lechuga o acelga, perejil, cebollita de verdeo y zapallo, mientras que el de frutas lleva naranja, manzana, pera y pomelo.

Como otras opciones a la venta, en el punto de Fotheringham y Yunká se ofrecen plantas aromáticas; en Av. 25 de Mayo y Rivadavia, harina de maíz, poroto, miel y palta; en Av. 9 de Julio e Yrigoyen encontrarán huevos, harina de maíz y plantas ornamentales; en Av. González Lelong y Av. Pantaleón Gómez habrá remolacha, repollo, pepino, berenjena, apio, kiwis, poroto y miel.