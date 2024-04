Nueva semana de disminución de los casos COVID-19 en toda la provincia

Los diagnósticos positivos del último reporte mostraron nuevamente un descenso respecto al anterior.

El gobierno de la provincia de Formosa difundió este domingo, a través del ministerio de Desarrollo Humano el parte informativo referido a la situación epidemiológica con respecto al coronavirus.

En ese contexto en la última semana, se realizaron 1.819 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 22 de ellos resultados positivos a coronavirus.

El índice de positividad es del 1,2% y los casos positivos corresponden diez a la ciudad de Formosa, cinco a Villa Dos Trece, tres a El Colorado, mientras que con un solo diagnóstico se encuentran las localidades de Laguna Blanca, Palo Santo, Riacho He Hé y El Espinillo.

Así también se destacó que la ciudad de Clorinda no registró casos.

Por otro lado, actualmente hay 34 casos activos y se registraron 46 altas médicas. En tanto que no hay pacientes internados en la provincia a causa del COVID-19.

Asimismo, los equipos de Salud efectuaron 84 llamadas telefónicas de seguimiento clínico diario a pacientes que cursan la enfermedad.

De acuerdo al mismo documento, la provincia de Formosa lleva diagnosticados 146.519 casos, 145.059 es la cifra de pacientes recuperados y los fallecimientos son 1.351 por causa del coronavirus.

El organismo recordó que en todos los vacunatorios de la provincia están disponibles las vacunas contra el COVID-19, como así también en las carpas ubicadas en la vía pública, tanto en la Peatonal, como en la plaza San Martín, en el horario de 17 a 20 horas.