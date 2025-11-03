Nueva señal de respaldo del gobierno de Trump a Milei y sus «históricas reformas»

En una nueva señal de respaldo de la administración de Donald Trump al Gobierno, el subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau, le expresó al flamante canciller, Pablo Quirno, “el apoyo de Estados Unidos a las históricas reformas del presidente Javier Milei» luego de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

El número dos del Departamento de Estado, que lidera Marco Rubio, “elogió el liderazgo estratégico de la Argentina” en el hemisferio occidental y señaló que las reformas de la gestión libertaria “impulsarán la estabilidad económica y la prosperidad del pueblo argentino”.

Así lo señaló en un comunicado el vocero adjunto principal, Tommy Pigott. “Landau y Quirno también dialogaron sobre los esfuerzos en curso para profundizar la cooperación bilateral en materia de crecimiento económico y otras prioridades compartidas“, destacó la nota, que añadió que el diálogo reafirma ”la sólida alianza entre Estados Unidos y a Argentina».

Milei encabezó este lunes la primera reunión de su nuevo gabinete de ministros en la Casa Rosada, tras anunciar cambios de funcionarios el fin de semana con el fin de impulsar reformas claves en la segunda parte de su mandato, entre ellas la laboral e impositiva.

El diálogo entre Landau y Quirno se produjo en el mismo día en el que el canciller recibió copia de las cartas credenciales del nuevo embajador designado por Trump ante la Argentina, el empresario cubano-norteamericano Peter Lamelas, que el viernes pasado había anunciado su llegada a Buenos Aires para asumir su rol diplomático.

“Es un honor recibirlo en una etapa de máximo nivel de relacionamiento bilateral, con el impulso de los presidentes Milei y Trump”, expresó la Cancillería en su cuenta de la red social X. La Argentina se ha consolidada como uno de los principales aliados de Estados Unidos en la región, un vínculo impulsado por la sintonía personal de Trump y Milei.

Quirno, ex secretario de Finanzas que reemplazó a Gerardo Werthein al frente del Palacio San Martín, será parte de la comitiva presidencial que acompañará a Milei en su decimocuarto viaje a Estados Unidos, el próximo miércoles cuando despeguen rumbo a Miami.

Allí el Presidente participará el jueves del America Business Forum, donde están invitados, entre otras figuras de la política y el deporte, Trump y Lionel Messi.

El viaje le servirá al mandatario libertario para continuar aumentando los lazos con el gobierno de Trump, en medio del auxilio financiero del Departamento del Tesoro y luego de la amplia victoria de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones del 26 de octubre pasado.

Luego de dos encuentros en las últimas semanas, uno en la Casa Blanca, en Washington, y otro al margen de la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, no se descarta que Milei vuelva a encontrarse con Trump en algún momento de su estadía en Miami. El foro se desarrollará en el Kaseya Center, sede del equipo de la NBA Miami Heat, aunque el Presidente no estará presente cuando el líder republicano exponga el miércoles por la tarde.

Una posibilidad es que ambos mandatarios tengan un encuentro informal en una gala de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), que se llevará a cabo en Mar-a-Lago, el club privado de Trump en Palm Beach, al norte de Miami. El evento empezará este martes y durará hasta el viernes, según detalla su sitio web.

“La gala y retiro anual de CPAC en Mar-a-Lago continúa consolidándose como un encuentro de primer nivel para los líderes más destacados del movimiento conservador en Estados Unidos y el resto del mundo, aprovechando el éxito del evento del año pasado”, señaló la organización del evento, que recordó que el año pasado fue una “celebración triunfal” poco después de la victoria electoral de Trump, “con la participación de oradores de alto perfil como Milei”.