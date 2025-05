Nueva sesión del Consejo Superior de la UNaF

En la tarde de este miércoles 30 de abril, en el Microcine de la Biblioteca Central, se llevó a cabo una nueva sesión del Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF).

En ese marco, el rector, profesor especialista Augusto Parmetler, indicó que efectuó “el informe al Consejo Superior sobre la puesta en marcha del comedor universitario, explicando el porqué del cambio de fecha de inicio, ya que tenemos una situación administrativa y también por los feriados largos”.

Explicó que “como los alumnos tenían que contratar la vianda por un sistema 48 horas antes, no iban a llegar por el tipo de feriado que tenemos ahora, así que hemos decidido postergar por una semana más”.

Además, “expliqué que hay un software que está totalmente hecho y producido por nuestros egresados y alumnos de la Tecnicatura en Análisis y Diseño del Software”, destacando que “es un gran honor que puedan elaborar un software tan interesante y tan inteligente como ese, que abarca a varias aristas y responde a las necesidades que hemos pedido”.

En ese sentido, anticipó que “la semana que viene estaríamos presentando el software y seguramente va a ir al Consejo Superior para su aprobación y el posterior inicio del trámite de la patente”.

Así también informó que “hay 860 inscriptos prácticamente en el comedor, así que estamos trabajando en este sentido”.

Por otra parte, “hubo trámites que son rutinarios para el Consejo Superior que tuvieron que ver con la aprobación de convenios, designación de algún docente o concurso, o un recurso que se presenta porque hay alguna actividad que no responde a las necesidades o a la expectativa de algún docente, pero son cuestiones habituales en el desarrollo de cualquier plenario del Consejo Superior”.

“Así que estamos muy contentos de haber tenido una sesión que fue muy tranquila, porque los debates se dan en las comisiones, una vez que se logra un acuerdo en las mismas ya prácticamente no hay mucho debate en el plenario”, dijo y destacó “la madurez que está teniendo nuestro Consejo Superior para poder afrontar todas las situaciones que se dan en la universidad para que podamos seguir desarrollando”.