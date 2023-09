«Nuevamente estamos frente a una campaña del miedo», aseveró la diputada Villaggi

La Legisladora provincial de Juntos por el Cambio, Agostina Villaggi visitó el piso de Expres en Radio donde habló de diferentes temas y aseguró que «hay una desesperación por parte del oficialismo» por los resultados de las elecciones pasadas y agregó que «nuevamente estamos frente a una campaña del miedo. A la gente no vamos a convencer con mentiras ni metiéndoles miedo», aclaró.

Villaggi, comenzó diciendo: «hemos recorrido el predio donde se realizó la fiesta del Pomelo, anduvimos muy temprano por ahí, recorrimos con el senador nacional Luis Naidenoff otros referentes. La gente habla con mucho sentido común, y nos plantean que son trabajadores y que están preocupados por la situación del país. Uno de ellos nos manifestó que está preocupado por el resultado de las PASO porque entienden que el voto bronca, que explote todo y que estemos todos mal, no es la salida. Piensan de manera racional y nos decía que la esperanza en el cambio estaba puesta en Patricia Bullrich».

Asimismo, indicó «todos nos hemos quedado sorprendidos con los resultados de la PASO porque ninguna encuesta daba los resultados obtenidos, creo que esa semana nos hemos tomado para analizar que pasó con esos votos. Hoy ya Patricia (Bullrich) ha dejado demostrado como trabaja en la presentación de su equipo económico y va a encontrando el camino, es obvio que ella no es economista».

Consultada sobre los dichos de Insfrán cuando dice que la gente se equivocó cuando votó en las PASO, indicó «la gente va y vota lo que piensa a quien representa. Entonces debemos decir que la gente se equivocó en el mes de junio, no se puede decir algo semejante, puedo o no estar de acuerdo con esa elección, pero no decir que votaron mal».

Haciendo referencia a lo que se vivió en la sesión del pasado jueves donde se debatió de manera acalorada, señaló «el jueves cuando debatimos el aumento salarial en la Cámara de Diputados vimos que hay cierta desesperación por parte del Gobierno y una diputada del oficialismo dijo que ellos iban a luchar y que, si había que haber derramamiento de sangre iba a haber, eso muestra el nivel de desesperación que tienen si pierden el poder».

«A la gente no la convencemos con miedo. Nuevamente estamos frente a una campaña del miedo, por como se están dando estos debates, ellos dicen si o se los vota a ellos, se terminará la obra pública, eso no va a pasar. La obra pública en este país nunca se paró», se explayó.

Designación de jueces

Al respecto de la designación de jueces, explicó «en la última sesión también se ha aprobado la designación de jueces para la primera circunscripción judicial, en esa oportunidad el diputado Agustín Samaniego estuvo bastante áspero, de todas maneras no pude captar lo que este me decía porque me gritaba, pero yo estaba muy concentrada defendiendo nuestra postura porque a nosotros nos entregaron este proyecto 10 minutos antes de votar por lo que no tuvimos oportunidad de leer lo que decía el mismo, ellos nos dijeron que votaremos a fulano y mengano y ellos tienen la mayoría y por supuesto que saldrá favorable».

«Nosotros le pedíamos que lo haga callar, nos desconcentraba con gritos y creo que ese es el fin de su interrupción, que no diga mas nada y que ellos digan que no tengo más nada para decir», siguió.

Comentó además que ella integra el Consejo de la Magistratura «nosotros estamos encargados de los antecedentes, para que se entienda, esto tiene que ver con su historial profesional. Somos nosotros quienes puntuamos, cuando lo hacemos nos reunimos, por lo general yo llevo todo el punteo hecho porque me envían todos los antecedentes y hay muchas personas a las que no conozco, pero yo veo solo sus papeles».

«A la doctora Rousseau yo le había puesto un puntaje bastante bajo por sus antecedentes profesionales, desconociendo todo lo de mas. A mi me sorprendió que todos puntuaban muy bien a esta mujer. Cuando yo me retiro de la sesión me llamaron y me dijeron que una de las personas miembro del Consejo de la Magistratura cambió su puntaje, me llamó la atención e investigué y descubrí que son personas allegadas al poder político y que claramente no cumplen con los requisitos. Hay mucha gente que demuestra que son muy competentes para ocupar esos cargos y los puntajes son muy bajos. Son muchas las irregularidades que hay», señaló.

Internas

En relación a su candidatura acompañando a la fórmula del senador Luis Naidenoff, explicó nosotros le ganamos en las internas, (PASO) a Fernando Carbajal (iba como Senador) y a Gabriela Neme (iba como diputada nacional). Nosotros sentíamos esa confianza porque lo notábamos con la gente que se nos acercaba a pedirnos el voto para Patricia (Bullrich), de todas maneras, eso también se vio a nivel país».

Aumento en los

servicios públicos

Acerca de los aumentos en las tarifas que se dará en los servicios esenciales manifestó «hay que decir que los de Aguas de Formosa esta bien, ellos no llamaron a Audiencia Pública y eso viola una ley provincial donde se establece la obligatoriedad de la convocatoria a audiencias para que puedan participar los ciudadanos y asociaciones y así puedan cuestionar o conocer el costo del servicio y saber como esta compuesto esa tarifa del mismo».

«Con respecto al aumento en los servicios sabíamos que no iban a tocar la tarifa para sacar del foco de discusión esto. La gente ya se quejaba de los costos, hemos presentado diferentes proyectos de ley sobre eso porque los kilowatts que están subsidiados en Formosa son muy pocos y los calores son extremos en Formosa. El aire acondicionado no son un lujo. Hemos presentado proyectos, diferentes en referencia a esto en conjunto con el Congreso Nacional para que Formosa tenga una tarifa diferencial por el calor que tenemos y el poder adquisitivo de los empleados en la provincia», explicó.

«Nosotros hemos hecho las denuncias al respecto, las que, por supuesto nunca fueron oídas, nos han desestimado todos los planteos que hemos hecho al respecto. Podemos entender que haya que ajustar tarifas por la alta inflación que hay, pero también tenemos que ajustar los sueldos, pero que esto sea verdadero porque desde el oficialismo nos quieren hacer creer que los aumentos que se otorgan le ganan a la inflación, cuando en términos reales es un aumento que se va dando sobre el sueldo el mes de febrero que no es acumulativo», manifestó.

Denuncia al IASEP

En relación a la denuncia contra IASEP, indicó «presenté una medida cautelar antisatisfactiva contra IASEP por la no entrega de un medicamento para una persona que padece osteoporosis severa que lo que le genera son fracturas espontaneas. Este es un medicamento muy caro, la obra social durante 6 meses le cubrió el medicamento y después sin motivo dejó de cubrirle y ella no puede hacerse cargo del medicamento».