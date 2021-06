Nuevamente hubo largas filas en las afueras del Banco Formosa de Circuito Cinco

Compartir

En la jornada de ayer hubo largas filas de personas en las afueras de la sucursal que el banco Formosa posee sobre la calle Cánepa. Había beneficiarios de distintos planes sociales, jubilados, pensionados y trabajadores privados que perciben sus haberes en la entidad. Las personas aguardaron largos minutos y aseveraron que este es un escenario que se observa cada comienzo de mes, y que se agudizó luego de que los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar que no poseen el plástico, recibieran el dinero en sus cuentas de la AUH.

Otra situación de malestar que se dio durante el fin de semana y generó incontables quejas fue la falta de dinero en los cajeros automáticos y la falta de funcionamiento de muchos de ellos. Ante esto, muchos formoseños se agolparon en la entidad para retirar la totalidad del dinero por ventanilla y evitar así acudir a los cajeros.

“A las 8 de la mañana vine a hacer la fila, todos los meses es la misma historia, suelo esperar mucho, esta vez voy a entrar un poco más temprano, antes entraba alrededor de las 11 del mediodía si venía a las 8”, dijo una mujer.

“Puedo pedir la tarjeta, pero no lo hice porque hay que ir retirando por parte, mi necesidad no da para eso por eso vengo por ventanilla para cobrar todo junto, me conviene hacer así e ir pagando mis cuentas y demás o sino tengo que hacer hacer fila todos los días en el cajero y no puedo salir todo el tiempo, tengo mi mamá que cuidar y no la puedo dejar sola mucho tiempo. Me conviene hacer fila una vez y cobrar todo junto”, explicó.

“Es impresionante la cantidad de gente, el sábado la fila iba hasta el hospital solo para entrar al cajero. A veces esperamos más, otras menos, pero siempre es esperar. Esto siempre es así, a veces hay fila, pero corre rápido, otras veces no, es cuestión de venir y aguantar, no nos queda más opción”, opinó otra mujer que aguardaba en la fila.

“Siempre hay fila porque la mayoría de la gente con todo este tema del coronavirus no quiere salir mucho entonces elige venir a hacer fila una sola vez y sacar el sueldo completo, ese es mi caso, por ejemplo, yo sé que voy a perder muchas horas acá pero después no vengo más hasta el mes que viene. Son medidas que cada uno va tomando y por eso creo que hay mucha gente, igual la fila corre rápido”, destacó otra mujer.

