Nuevas quejas desde diferentes barrios de la ciudad por el mal estado del agua potable

Desde diferentes barrios de la ciudad como Villa del Carmen, La Paz, sectores de Lote 111, zona céntrica, parte del barrio 2 de Abril, Guadalupe, Venezuela, entre otros se pusieron en contacto con el Grupo de Medios TVO para denunciar que desde hace días el agua potable sale en mal estado, algo que los mantiene muy preocupados debido a las altas temperaturas que se registran en la ciudad.

En ese marco pobladores del barrio Villa del Carmen comentaron que «a simple vista el agua ya se ve mal, tiene un color amarronado, por momentos más claro pero sigue teniendo color y también un olor fuerte, es imposible de usar para bañarse, limpiar o lavar ropa, pero lo peor es que no se puede usar para tomar».

«Mucha gente del barrio que tiene criaturas tuvo que salir a comprar agua mineral urgente porque así no pueden tomar. Este problema ya viene desde el viernes y seguimos sin respuestas por eso queremos que las autoridades correspondientes puedan ver esta situación. No sé si es en todo el barrio o solo por sectores, hablamos con los vecinos más cercanos que tenemos y nos dijeron que están pasando por lo mismo así que deben rever este tema por favor», pidió un poblador.

«Este es un problema de nunca acabar, siempre pasa lo mismo, llega el verano y padecemos este tema, cómo puede ser que el agua salga en tan malas condiciones, es un peligro para todos porque encima nadie informa lo que ocurre y todos estamos preocupados, para lo único que sirve es para regar plantas o limpiar el piso, después ni lavar un plato podemos», dijo otra vecina del barrio Villa del Carmen.

«Hay momentos donde sale bien, después empieza a salir mal de nuevo o sea que tenemos que estar controlando todo el tiempo, cuando sale bien limpia aprovechamos para cargar baldes y aunque sea bañarnos así porque encima tiene muy mal olor y una especie de arenilla», detalló otra pobladora y acotó que «el viernes estuvimos todo el día con este problema y como hizo calor me tuve que ir a la casa de mi mamá al menos para que mis hijos se puedan bañar, tuve que comprar agua mineral y ya son gastos que uno no tiene en mente con lo caro que pagamos las boletas, prácticamente 800 pesos pagamos para vivir teniendo problemas».

Desde el barrio La Paz manifestaron tener similares problemas con el suministro de agua potable, que según detallaron también viene desde hace días.

«Llamamos a la empresa y dimos dirección exacta, nos dijeron que iban a estar pasando estos días pero hasta ahora nada y así va pasando el tiempo, a la mañana temprano sale con muchísima presión pero después se corta y ahí empieza a salir mal, con un color marrón muy fuerte que a las horas se va haciendo más claro pero igual tiene un poco de olor. Con mi marido juntamos en un balde y también sacamos fotos para mostrarle a los empleados de Aguas de Formosa cuando vengan, ellos nos van a saber explicar qué está pasando», expresó una habitante del sector.

«No sé si es algo de la empresa o por algún caño roto que todo se contamina, pero así no podemos seguir, estamos teniendo cada mes problemas similares y con el tremendo calor que hace es insoportable estar así. No se puede lavar, nadie se puede bañar ni podemos llenar una pileta para que los chicos se refresquen. Sería bueno que desde la empresa den una explicación de lo que pasa y nos digan cuánto tiempo más vamos a estar así, para que al menos ya sepamos con anticipación y busquemos otras medidas», señaló otro poblador del barrio 2 de Abril.