Nueve partidos el domingo y Boca a las 10 de la mañana: se jugará la Fecha 12 de la Copa de la Liga

Compartir

Linkedin Print

Se confirmaron los horarios de una jornada que podría ser definitoria y no tendrá actividad el sábado por el Día del Trabajador. El clásico entre Rosario Central y Newell’s se jugará 18:40.

La Copa de la Liga Profesional entra en etapa de definición. Con apenas dos jornadas por delante y solo Vélez clasificado a la siguiente instancia, hay al menos 12 equipos que buscarán obtener uno de los siete boletos restantes para acceder a los cuartos de final. Por eso este fin de semana es clave y según informó el ente que regula la categoría será una fecha inusual.

Como el sábado se celebra el Día del Trabajador no habrá compromisos y entonces el domingo quedó cargado de actividad con nueve encuentros a disputarse en un día maratónico en el que la pelota rodará por primera vez a las 10 de la mañana y frenará a las 23 horas. El duelo entre Boca y Lanús en La Bombonera abrirá el telón el domingo. El equipo de Miguel Ángel Russo saltará al campo de juego sabiendo que si se lleva los tres puntos obtendrá de inmediato el boleto a la siguiente instancia, mientras que los de Luis Zubeldía, que ahora ocupan la quinta colocación de la Zona 2, jugarán con la presión de que una derrota los dejará al borde de la eliminación.

Por si parte, River visitará a Banfield a las 16:30 con la misión de ganar para afirmarse en la zona de acceso a cuartos de final. El conjunto de Marcelo Gallardo viene de caer ante San Lorenzo en el Monumental y acumula 18 puntos al igual que Racing y el Ciclón, uno menos que Estudiantes y tres por debajo del líder Colón.

Los dos clubes más importante de la Argentina tienen además esta semana compromisos por la copa Libertadores. El Xeneize se mide ante Santos el martes y el Millonario frente a Junior de Barranquilla el miércoles, aunque como ambos harán las veces de local, no tendrán el desgaste de los viajes.

Sin dudas, el duelo más destacado de la fecha será el clásico de Rosario. El Central del Killy González que perdió ante Estudiantes el domingo recibe a Newell’s que en la fecha 10 consiguió su primera victoria bajo el mando del Mono Burgos y que este lunes por la noche jugará ante Gimnasia en El Bosque para cerrar la jornada 11. El clásico se celebrará el domingo a las 18:40.

Vélez, el único que ya consiguió el pasaje a los cuartos de final, abrirá la fecha contra Patronato, último del grupo con tan solo 9 puntos, el viernes a las 18:00 en el José Amalfitani. Mientras que Colón, líder de la Zona 2, recibirá a Arsenal a las 21 horas y si gana se clasificará a la siguiente fase.

La fecha completa

Viernes 30 de abril

18.00 Vélez – Patronato

21.00 Colón – Arsenal

Domingo 2 de mayo

10.00 Boca – Lanús

12.10 Defensa y Justicia – Unión

12.10 Independiente – Atlético Tucumán

14.20 Talleres – Huracán

14.20 San Lorenzo – Godoy Cruz

16.30 Banfield – River

18.40 Rosario Central – Newell’s

21.00 Aldosivi – Argentinos

21.00 Central Córdoba – Racing

Lunes 3 de mayo

15.45 Sarmiento – Gimnasia

18.00 Estudiantes – Platense

Compartir

Linkedin Print