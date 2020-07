Nuevo apoyo de sector empresario a propuesta del Gobierno en renegociación de deuda

Compartir

El empresario Carlos Rosales, flamante dueño de la firma Garbarino, manifestó su apoyo a la propuesta formulada por el Gobierno argentino a los acreedores en el marco del proceso de reestructuración de deuda.

Rosales se sumó de esta forma a otros empresarios que ya explicitaron su apoyo en el tema deuda, entre los que se encuentran Alejandro Simón ( ADIRA), José Urtubey (Celulosa Argentina), Marcelo Figueiras (Laboratorios Richmond), Martin Umaran (Globant), Daniel Herrero (Toyota Argentina), Martin Cabrales (Cabrales S.A.), Pablo Peralta (Grupo BST/Orígenes), Mara Bettiol (UART) y Fabián Castillo (Fecoba).

El empresario, que acaba de adquirir la cadena de electrodomésticos y sus empresas relacionadas, dijo que “esta última propuesta es decididamente excelente, no solamente porque cumple el requisito de poder sostenerse en el tiempo sin desgarrar la economía de los argentinos, sino además porque se negoció de manera seria atendiendo el reclamo de los acreedores”.

También agregó -en un comunicado- que “el Gobierno fue buscando a lo largo de las distintas propuestas, conocer las exigencias de los bonistas y esta oferta, incluye todos los requerimientos importantes que han surgido durante la negociación”.

Rosales destacó el “esfuerzo” del Gobierno en medio de la pandemia. “No puede subestimarse el esfuerzo del Gobierno. En medio de esta pandemia que ya lleva cuatro meses, donde ha tenido que gestionar la peor crisis de salud pública de nuestra historia y al mismo tiempo buscar alternativas para salvaguardar el bolsillo de los argentinos, implementando mecanismos masivos no previstos como el IFE y el ATP”.

El empresario destacó que en medio de la asistencia el Gobierno “además se ha encargado de elaborar la mejor oferta imaginable para el canje de la deuda. Eso me da muchas esperanzas, de que cuando la crisis de salud termine, y el presidente (Alberto) Fernández pueda gestionar con normalidad, se transite un camino de crecimiento con producción e inclusión social”.