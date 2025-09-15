¿Nuevo cepo al dólar? La estrategia «diferenciada» que propone Melconian

A una semana de las elecciones legislativas bonaerenses, que supusieron un duro golpe para el Gobierno, el economista Carlos Melconian analizó los desafíos económicos que Javier Milei tiene por delante.

El extitular del Banco Nación desglosó una serie de «errores no forzados» -término muy acuñado en los últimos días por propios y extraños- que explican la situación de la administración libertaria.

«El año -del Gobierno- no tiene política monetaria; acá el fisco fue superavitario, pero no absorbió; el sector externo fue nulo o cero, y la política monetaria se transformó en una cosa que el fisco la maneja a partir de si coloco deuda; el Banco Central no tiene más informe monetario; no hay una tasa de política monetaria como tienen los bancos centrales del mundo», lanzó el economista a modo de crítica para el equipo que lidera Luis Caputo.

En diálogo con Net TV, apeló a una metáfora para graficar la política del Gobierno respecto de las tasas de interés: «Si vos me preguntás, ‘¿che, qué pasa con el caballo que renguea?’, yo te digo que todavía tenemos el carro adelante del caballo».

«La tasa de interés bajó un poquito, porque antes de la licitación, el Gobierno abrió una ventanilla a tasa barata para los pesos de los bancos y es una cosa absolutamente transitoria», remarcó y apuntó: «Es una medida para calmar a las fieras».

Los pasos a seguir del Gobierno posderrota electoral

Un tema que está en agenda desde el 7 de septiembre es cómo afecta (y afectará) al Ejecutivo la derrota en las urnas a manos del peronismo. Sobre las políticas que instrumentó el lunes posterior a los comicios, Melconian confió: «El Gobierno ha decidido redoblar la apuesta, dijo, ‘voy a ver los errores’, pero de acá no me muevo. Los primeros dos o tres días, no solo de acá no me muevo en lo cambiario, sino que también continuó con el veto».

¿Qué pasa en lo cambiario? El extitular del Nación dijo que esta administración se mueve bajo la lógica de «tener pesos para comprar dólares, sobre la base de que este dólar no es un dólar de equilibrio». «Si pongo toda la demanda que debiera haber, contra la oferta que hay, la demanda lo supera», argumentó sobre el exponencial aumento del tipo de cambio.

Ante la interrogante del «cepo sí o cepo no», Melconian analizó: «Lo corporativo tiene que estar abierto, más no así al ciudadano de a pie. Si la clase media entra en el cepo, eso no cambia en lo electoral. Si no te votaron antes, no te van a votar ahora».

Otro tema en agenda que abordó fue el del techo de la banda cambiaria establecida por el Palacio de Hacienda -en consonancia con lo estipulado con el FMI-, que por estas horas es un tema de conversación recurrente.

«Este techo es un techo de nailon: después de octubre el techo carece de sentido. Tengo dudas de que este techo se mantenga así», lanzó.

¿El crédito está paralizado?

La dura definición de Melconian

El economista, quien formara parte de las filas del PRO, también se refirió al péndulo que representa para la economía la suba de las tasas. ¿Su contrapartida? La de paralizar el crédito.

Sobre este punto se detuvo Melconian: «El crédito está paralizado en Argentina. Está virtualmente suspendido lo que estaba asignado».

«Se ha suspendido todo lo vinculado a crédito bancario y cuotas», manifestó enfáticamente, a la vez que apuntó contra el desafío del ciudadano de a pie para abastecerse de bienes y su contrapartida en la caída de actividad.

Por último, concluyó con la idea de que este Gobierno tiene como desafío frenar los comentarios de una opinión pública que «incuba» la sensación de inestabilidad.