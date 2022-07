Nuevo Código de Edificación Urbana, la concejal Elena García explicó los puntos más importantes

Compartir

Linkedin Print

El Concejo Deliberante de Formosa, aprobó en su última sesión, un nuevo Código de Edificación Urbana para la ciudad que incorpora puntos importantes para la construcción, viviendas sociales y obras inclusivas con una reducción burocrática que podría entrar en vigencia en el mes de agosto. «Faltaba modernizar y actualizar el Código de Edificación», expresó la concejal Elena García, al Grupo de Medios TVO.

«Con el Código de Edificación se incorporan todas las técnicas constructivas, los nuevos materiales y formas de construir que tienen un impacto ambiental, ya que debemos cuidar el medio. Con respecto a los trámites, hay una modificación muy importante que se hizo, cuando alguien quiere hacer una edificación en su casa ya sea modificación, refacción u obra nueva, tiene que pedirle a la Municipalidad que garantice la seguridad de la obra», agregó la edil.

La modificación y actualización del nuevo código no fue acompañada por los concejales de la oposición y se enmarca dentro de los lineamientos del nuevo Código Urbanístico de la ciudad, incorporando puntos importantes que, desde hace tiempo, eran solicitados por varios vecinos.

Por ejemplo, uno de los puntos se refiere a la figura de propietario en algunas operaciones inmobiliarias dentro del ejido. «La legislación anterior sólo hablaba de propietario, la realidad es que mucha gente compra su casa a través de un boleto de compra-venta y todavía no figura como propietario porque no hizo el trámite de inscripción; otro caso es el de adjudicatarios que no son propietarios registrales todavía. Entonces se incorporó la figura del solicitante de obra que tiene que justificar un derecho sobre el inmueble y le estaría agregando valor inclusive al realizar una obra», precisó García.

En ese sentido, la edil del PJ, añadió que «en casos de demoliciones o estructuras más grandes, que requieren responsabilidades civiles más importantes, si se solicitará que sea propietario, pero uno se tiene que adecuar a las características de cada persona, de cada requerimiento y ese articulado le permite al municipio tener esa flexibilidad y poder hacer un estudio de cada caso particular”.

Otro de los puntos más importantes, aportados este miércoles por el Concejo Deliberante, contempla la construcción de espacios pequeños con líneas de créditos nacionales. «Se incorporó el concepto de ‘vivienda de interés social’. El código de legislación justamente legisla las medidas mínimas de cuestiones técnicas, pero también tiene que tener en cuenta la realidad y cuestiones del interés social, las soluciones habitacionales y también se incorpora eso al código para que todas las situaciones puedan estar regulares», sostuvo García.

Además de ello, también se resaltó el agregado de construcciones inclusivas en esquinas de cuadras a cargo de los solicitantes. Es decir, aquellas personas que realicen una obra en estos sectores, deberán aportar con la construcción de una rampa.

Por último, también se modificó los alcances de las profesiones relacionadas a las construcciones donde el reglamento anterior limitaba algunas de ellas. «Había reclamos de Maestros Mayor de Obra con respecto a sus incumbencias ya que le daba menos facultades, ahora se remite a la ley nacional de cada profesional, siguiendo la incumbencia que le corresponde”, indicó García.

Se espera que este nuevo código entre en vigencia a partir del mes de agosto y desde la municipalidad, aseguran que reducirán la burocracia y los trámites, y que no establecerán multas especiales.

Finalmente, la concejal celebró la aprobación del proyecto, aunque lamentó la falta de acompañamiento de la oposición. “Las asociaciones de profesionales participaron en la elaboración del código, cuando se estaba haciendo en el Ejecutivo a través de la Secretaría de Obras Públicas que es la autoridad, pero los concejales de la oposición no lo aprobaron, fue una sorpresa que me parece que no construía, pero bueno cada uno toma sus decisiones. Este fue un código que se trabajó por mucho tiempo», concluyó.

Compartir

Linkedin Print