Nuevo conflicto de Mauro Icardi en el PSG

El París Saint-Germain (PSG) parece no tener paz. A pesar de ser líder en la Ligue 1 y de estar en los octavos de final de la Champions League, los problemas internos vuelven a ser el peor rival del cuadro parisino que temporada tras temporada parece repetir su historia. En este caso, el este caso, el protagonista es Mauro Icardi.

El delantero argentino, que llegó esta campaña al cuadro francés proveniente del Inter de Milan, de donde se había marchado enfrentado con la dirigencia, el cuerpo técnico y hasta algunos de sus compañeros, parece no tolerar su falta de minutos en el terreno de juego. Si bien es cierto que desde su arribo, el punta ha superado las expectativas, marcando 19 goles en 28 partidos, ayudado en parte por la lesión de Edinson Cavani, quien estuvo ausente en gran parte de los compromisos.

Según informó el sitio francés SoccerLink, el futbolista de 27 años estalló tras conocer que iba a ser suplente ante el Borussia Dortmund por la Champions League la semana pasada. “Cuando se enteró de que no era titular, Icardi se habría molestado tanto que tiró varias sillas al suelo. Una vez que la ira pasó, el internacional argentino se quedó frustrado, guardó silencio y apenas abrió la boca hasta el regreso del equipo a París”, publicó la web.

En aquel encuentro, Thomas Tuchel optó por poner a Kylian Mbappé de centrodelantero y a Neymar y Ángel Di María por las bandas. El francés no tuvo una gran actuación, aunque dio la asistencia del único gol de su equipo y el marcador terminó 2 a 1 en ventaja para el cuadro alemán. Icardi no jugó siquiera un minutos y este domingo será nuevamente suplente ante el Bordeaux por la jornada 26 de la Ligue 1.

En el certamen doméstico, el cuadro capitalino es líder en soledad con 10 puntos de ventaja sobre su único escolta, el Olympique de Marsella, que este sábado perdió de local ante el Nantes por 3 a 1. El PSG suma 20 triunfos en 25 encuentros y apenas tres derrotas, por lo que se encamina a levantar un nuevo trofeo, salvo una catástrofe futbolística.

En este marco, la preocupación más grande del director técnico no son sus rivales, sino sus propios dirigidos. Este fin de semana parte del plantel se juntó para celebrar el cumpleaños del uruguayo Edinson Cavani y de los argentinos Ángel Di María y Mauro Icardi, pero las imágenes despertaron el disgusto de Tuchel.

“Realmente me sorprendí ayer por la tarde con estos videos. Realmente estoy sorprendido. Puede estar seguro de que hablamos de ello internamente, y eso debe permanecer internamente. Prefiero no hablar de eso aquí. Fue una elección libre, era la vida privada de los jugadores, pero hablamos de eso y para mí debe permanecer internamente», insistió en conferencia de prensa.

Los videos que se filtraron de la celebración mostraron a los integrantes del plantel jugando con un “boxer” –un juego donde se le pega a una pera de boxeo para conocer la potencia–, bailando diferentes tipos de música y hasta haciendo una especie de pogo sin sus remeras con un tema de la cantante de cumbia argentina La Princesita Karina, ex pareja del delantero del Manchester City Sergio Agüero. Kylian Mbbapé, Neymar, Ander Herrera, Keylor Navas, Leandro Paredes y Marquinhos fueron algunos de los integrantes de la plantilla que estuvieron presentes en el festejo.

La mayor parte de la polémica se desató porque la fiesta se desarrolló horas después de la derrota contra el Borussia Dortmund 2-1 en Alemania por la ida de los octavos de final de la Champions League. El combinado parisino invierte millones cada temporada para reforzar su plantel, pero lleva tres temporadas seguidas sin superar más allá de los octavos de la máxima competencia internacional europea.