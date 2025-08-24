Nuevo contingente de turistas de Entre Ríos y Uruguay visitó Formosa y recorrió atractivos locales

El pasado sábado arribó a la ciudad de Formosa un nuevo contingente de turistas provenientes de Entre Ríos y de la República Oriental del Uruguay, en el marco de un programa de integración y promoción turística que se lleva adelante gracias a convenios entre operadores turísticos locales y la Agencia Nacional de Turismo Mirstravel.tur.ar.

Los visitantes se alojaron en el Hotel Plaza, donde fueron recibidos por los coordinadores locales, y de inmediato iniciaron su primera experiencia en la capital provincial con un city tour guiado por el licenciado Rodrigo Pérez y el operador habilitado Fernando Gaona (leg. N° 08/21 Registro Formosa).

Durante la recorrida, organizada por el prestador local Postal del Sol Excursiones, los turistas conocieron puntos emblemáticos de la ciudad como el Paseo Ferroviario y su museo a cielo abierto, la Casa de la Artesanía, el Museo Juan Pablo Duffard, además de otros espacios culturales e históricos que permiten adentrarse en la identidad formoseña.

La jornada continuó por la tarde con una excursión náutica hasta la localidad paraguaya de Alberdi, una experiencia que combinó aventura y paisaje ribereño, muy valorada por los visitantes.

Ya el domingo, el contingente se trasladó hacia el interior provincial para recorrer la localidad de Misión Laishí, un pueblo cargado de testimonios históricos y culturales. Allí fueron recibidos y guiados por el emprendedor José Luis Cuesta, propietario del Camping Doña Tuti, quien compartió con los turistas detalles sobre la riqueza patrimonial y la vida cotidiana de la comunidad.

Al finalizar las actividades, los visitantes expresaron su satisfacción por la calidez del recibimiento y por la diversidad de atractivos que ofrece Formosa, desde su capital hasta sus localidades del interior. A su vez, los coordinadores agradecieron la colaboración de distintas instituciones que hicieron posible el desarrollo de la experiencia: el Destacamento Costanera de la Policía de Formosa, el personal de la Casa de la Artesanía, la Dirección de Tránsito de la Municipalidad y las guías del Museo Duffard, entre otros actores que contribuyeron al éxito de la visita.

En este sentido, los guías locales remarcaron la importancia de que contingentes turísticos de diferentes puntos del país y del extranjero arriben de manera regular a la provincia, ya que esto no solo dinamiza la economía regional sino que fortalece el posicionamiento de Formosa como destino emergente. Además, destacaron la necesidad de avanzar en un “Plan de captación turística” que articule el trabajo de los prestadores privados con el Estado, aprovechando el potencial de los atractivos locales que, según señalaron, “cumplen con creces las expectativas de los visitantes”.

De esta manera, Formosa continúa consolidándose como una opción turística que combina naturaleza, historia, cultura y hospitalidad, atrayendo a viajeros de distintas partes del país y la región, que eligen descubrir un destino con identidad propia y en pleno crecimiento.