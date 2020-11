Nuevo cruce entre Cinthia Fernández y Graciela Alfano: “Ya me cansé, no me vas a venir a callar”

Compartir

Ayer Graciela Alfano volvió al panel de Los Ángeles de la mañana, el ciclo que conduce Ángel de Brito por las mañanas de El Trece. En su regreso, la actriz tuvo una pelea con Cinthia Fernández al final del programa. Esta no es la primera vez que ambas discuten, ya que nunca tuvieron una buena relación.

Todo comenzó cuando Grace estaba criticando a Gladys La Bomba Tucumana, actual participante del Cantando 2020: “Quiere ser mediática y no puede contestar las preguntas. Entonces, no seas mediática”. Rápidamente, De Brito le sugirió a la panelista en tono irónico: “Ponete tu escuela de mediáticos, currá con eso”.

Entre risas, Alfano aseguró: “Hay que contestar todo. Voy a hacer mi master class de cómo ser mediático”. Cinthia Fernández aprovechó ese comentario para incomodar a su compañera de panel: “Bueno, pero a veces te hemos preguntado cosas y vos decías: ‘Me olvidé’. Y tampoco respondías”.

“No es un olvido. Eso es una respuesta, querida. Además, no te di pasto a vos, suplente. Callate”, le respondió Graciela. Enojadísima, Cinthia le dijo: “¿Por qué? Yo puedo hablar, ya me cansé, no me vas a venir a callar. La que está de suplente por una semanita sos vos, fijate. Fijate quién es la que está de paso ahora”.

Lejos de poner paños fríos en el asunto, Ángel recordó que Alfano ya había silenciado a Fernández durante la entrevista con Cachete Sierra que realizaron este lunes. La panelista dijo en tono irónico: “Me calló. Ella vive interrumpiendo y vive siendo autorreferencial. Me mata”.

Enemigas desde siempre

En julio pasado, ambas habían tenido un feroz enfrentamiento en Los Ángeles de la Mañana. Todo comenzó cuando Alfano habló de manera despectiva de Martín Baclini, el dueño de El Palacio de la Oportunidad (un centro comercial en la ciudad de Rosario) y ex pareja de Fernández. “Hubo un incidente en un lugar muy top, no en el palacio de la cucaracha…”, esa descripción alteró los ánimos de Cinthia.

“Perdón… perdoname… Me parece que te fuiste de tema. No le faltes al respeto porque hay gente que labura y mucho, y es una empresa de gente muy laburadora. Sos una lacra, Alfano, y sos mala gente, seguí acostándote con los militares”, disparó la panelista. “Conmigo no vas a joder, bicha mala… eso sos”, continuó diciendo Fernández muy enojada por la situación. “A mí ironías no… no soy ninguna boluda”, concluyó.

Por su parte, Graciela Alfano se defendió y la alertó: “Soy tan extremadamente buena con la señora Fernández, que pese a que mi abogado me ha dicho que le haga una demanda y atendiendo que tiene problemas económicos y cría tres niñas, tengo detenida esa demanda, pero si te la buscas, la vas a tener”.

Una vez terminado el programa, las angelitas siguieron vía redes sociales. En primer lugar, Cinthia trató de bajarle los decibeles a la pelea pidiendo perdón al público por su exabrupto: “Disculpen mi manera vulgar de reaccionar en @LosAngeles_ok, pero (Alfano) me viene buscando hace tiempo y al tocar a gente que amo me salió como pude mi expresión de enojo. Hace tiempo laburo en cambiar eso, pero a veces con cosas personales es difícil manejarse”.

Sin embargo, Grace optó por traer al tapete un viejo episodio vivido por Cinthia durante su paso en Gran Hermano Famosos, allá por el 2007, cuando se peleó con Lissa Vera porque quería ir a cortarle la ropa a otro de los participantes. “Entiendo que @cinthifernandez es inculta y no sabe lo que dice. Pero si no pongo un límite, terminará escupiendo o a los cuchillazos. Exijo una disculpa”, escribió Alfano junto al video de aquel momento.

